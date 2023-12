Phó Giám đốc Công an TP.HCM Mai Hoàng được thăng bậc hàm lên thiếu tướng

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TP.HCM Mai Hoàng được thăng cấp bậc hàm lên thiếu tướng.

Ngày 15-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng với sỹ quan Công an Nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Buổi lễ đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ban hành, thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Thiếu tướng Mai Hoàng, Thủ Trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Trước đó, hồi cuối tháng 7-2022, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động Đại tá Mai Hoàng (SN 1979), Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Lúc đó, thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM đã trao quyết định điều động Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Theo Giám đốc Công an TP.HCM, Đại tá Mai Hoàng là người dày dạn kinh nghiệm, là lãnh đạo trẻ, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở. Ông cũng mong Đại tá Mai Hoàng chứng tỏ được năng lực, trình độ của mình cùng tập thể nơi công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Mai Hoàng công tác tại Công an TP.HCM với chức danh là Phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Đại tá Mai Hoàng, quê quán ở Hưng Yên, tốt nghiệp Trường Trung học An ninh nhân dân I và sau đó là theo học tại Học viện An ninh và Học viện Cảnh sát.

Ông xuất phát từ lính trinh sát thuộc đội CSHS Công an huyện Yên Châu rồi chuyển về Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Mộc Châu, Bí thư đoàn của Công an huyện Mộc Châu.

Đại tá Mai Hoàng từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau như: Đội trưởng, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Mộc Châu...

Với hơn 20 năm gắn bó với các địa bàn “nóng” về tội phạm ma túy thuộc tỉnh Sơn La, Đại tá Mai Hoàng từng trực tiếp tham gia đấu tranh, chỉ đạo phá thành công hàng trăm chuyên án đặc biệt về hình sự và ma túy, trực tiếp trinh sát và điều tra, khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm mua bán người; khám phá nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, bắt cóc con tin...

Tháng 7-2019 ông bảo vệ luận văn Tiến sỹ với đề tài “Chuyên án trinh sát đấu tranh, phòng, chống tội phạm vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới vùng Tây Bắc”.

Với bề dày thành tích, chỉ tính từ năm 2016 đến năm 2020, Đại tá Mai Hoàng đã lãnh đạo, nhiều lần tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mộc Châu đấu tranh, phòng, chống tội phạm, kết quả đã phát hiện, xử lý 1.283 vụ với 2.061 bị can; trong đó bắt giữ, xử lý 656 vụ với 1.129 đối tượng phạm các tội về ma túy, đã khởi tố 898 vụ với 1.209 đối tượng...

Đặc biệt, sau chiến dịch tấn công, xóa sổ hai điểm nóng ma túy ở xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Đại tá Mai Hoàng đã được tặng thưởng Huân chương Quân Công hạng Ba vào năm 2019.

Đại tá Mai Hoàng từng là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Thanh niên Công an tiêu biểu, được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; 10 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương Chiến công các hạng …

Năm 2020, Đại tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) được Bộ trưởng Bộ Công an điều động công tác và bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an (nay là Cục Cảnh sát hình sự) và được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới.

