Đại tá Huỳnh Văn Quý làm Chủ tịch Hội cựu Công an nhân dân Bình Dương

TPO - Tỉnh Bình Dương vừa thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh, trong đó đại tá Huỳnh Văn Quý, nguyên Phó Giám đốc công an tỉnh được bầu làm chủ tịch Hội cựu Công an tỉnh.

Ngày 17/12, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tổ chức Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 25 người. Đại tá Huỳnh Văn Quý - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương được bầu làm Chủ tịch Hội. Trung tướng Phạm Ngọc Việt (bìa phải), Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an chúc mừng Đại hội​. Sau Đại hội, Ban chấp hành Hội sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương, các cấp có thẩm quyền kết quả Đại hội và xin chủ trương triển khai thành lập Hội Cựu Công an nhân dân các cấp. Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ nâng cao vai trò, uy tín của lực lượng cựu Công an nhân dân trong xã hội. Hội là cầu nối các hội viên - thế hệ đàn anh với cán bộ chiến sĩ công an nhằm phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của hội viên Hội Cựu Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Cùng ngày, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương vừa tổ chức Đại hội thành lập Liên đoàn Yoga tỉnh Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt và Ban Kiểm tra Liên đoàn Yoga tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028. Kết quả, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 17 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên. Trong đó, bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch gồm: bà Lê Thị Tằm; bà Hoàng Thị Ngọc Ánh; bà Trần Ngọc Hiền. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Liên đoàn Yoga tỉnh Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.