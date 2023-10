Đại tá Nguyễn Xuân Kim làm Chủ tịch Hội Cựu công an nhân dân tỉnh Đồng Nai

TPO - Hội Cựu công an nhân dân tỉnh Đồng Nai được thành lập và Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại tá Nguyễn Xuân Kim, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được bầu làm Chủ tịch Hội.

Chiều 30/10, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 230 hội viên Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh, đại diện cho hơn 2 ngàn cán bộ, chiến sĩ công an hưu trí trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 29 thành viên. Đại tá Nguyễn Xuân Kim, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu công an nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh tiền thân là Ban liên lạc, CLB Hưu trí Công an tỉnh. Ngày 17/10/2023, UBND tỉnh đã có quyết định cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Đồng Nai. Theo quyết định của UBND tỉnh, Hội cựu Công an nhân dân tỉnh Đồng Nai là một tổ chức xã hội được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Đồng Nai và sự quản lý, chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công an tỉnh liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Hội cựu Công an nhân dân tỉnh Đồng Nai có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.