Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

TPO - Bộ Công an đã điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Trưởng phòng An ninh tài chính, đầu tư, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Sáng 23/ 5, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Trưởng phòng An ninh tài chính, đầu tư, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 24/5/2023.

Phát biểu giao nhiệm vụ, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đánh giá, thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn là cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm trong công tác, thể hiện tinh thần trách nhiệm; có năng lực tổ chức điều hành. Giám đốc Công an tỉnh đề nghị thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn bám sát nhiệm vụ của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn cho biết, sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và hứa sẽ cùng với Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ.