Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được điều động nhận nhiệm vụ mới

TPO - Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được điều động, giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy.

Ngày 22/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã được Bộ Công an điều động đến nhận công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) và giữ chức vụ Phó cục trưởng từ ngày 20/3.

Tháng 5/2020, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, giữ chức vụ Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Trong gần 3 năm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang đã để lại nhiều dấu ấn trong các hoạt động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Nổi bật là chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng thu giữ hơn 50kg ma túy tại huyện Xuân Lộc vào tháng 9/2021; chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng trị giá 2.596 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam (chuyên án 920G, vào tháng 2-2021). Đại tá Nguyễn Ngọc Quang đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất.