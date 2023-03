TPO - Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Chiến công cho nhiều tập thể, cá nhân Công an tỉnh Đồng Nai có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương chiến công cho tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu (chuyên án 920G).

Theo đó, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất cho tập thể Công an tỉnh Đồng Nai; tặng Huân chương chiến công hạng Nhì cho: Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Ngoại tuyến Công an tỉnh Đồng Nai; tặng Huân chương chiến công hạng Ba cho 4 tập thể: Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành khác.

Chủ tịch nước cũng tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất cho đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và thượng tá Võ Thanh Hải, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai; tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì cho đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM.

Ngoài ra, còn có 7 cá nhân thuộc Công an tỉnh Đồng Nai được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba.

Thực hiện Chuyên án 920G, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng trị giá hơn 2.596 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Tháng 12/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xét xử và tuyên án đối với 74 bị cáo.