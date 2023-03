Chuyển hồ sơ, điều tra sai phạm tại dự án Khu dân cư Phước Tân

TPO - UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở ngành kiểm tra hồ sơ việc bồi thường dự án Khu dân cư và tái định cư Phước Tân; đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ sai phạm của chủ đầu tư dự án này.

Ngày 20/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh và UBND TP Biên Hòa kiểm tra, xử lý, rà soát việc lập hồ sơ bồi thường tại dự án Khu dân cư và tái định cư Phước Tân (tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa). Đồng thời, chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra dấu hiệu sai phạm trong việc huy động vốn trái phép của chủ đầu tư dự án là Công ty CP phát triển hạ tầng An Hưng Phát.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị: Sở KH-ĐT, Sở TN-MT, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh theo quy định pháp luật. Ngoài ra, còn một số sai sót, sai phạm trong việc lập hồ sơ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan phải xác minh làm rõ.

Công ty CP phát triển hạ tầng An Hưng Phát phải khẩn trương khắc phục các sai phạm, tồn tại, nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật. Về phía Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan trong việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân về việc bồi thường để thực hiện dự án Khu dân cư và tái định cư Phước Tân chưa sát với thực tế, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc kiểm tra. Qua kiểm tra, thanh tra xác định nội dung tố cáo có cơ sở. Đồng thời, qua công tác kiểm tra, thanh tra tại dự án này còn phát hiện hàng loạt sai phạm cần phải được làm rõ như việc thẩm định giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn nhiều thiếu sót, chưa tuân thủ các quy định pháp luật.

Kết quả thanh tra xác định, đến nay dự án này mới chỉ được giao hơn 39 ha đất (khoảng 79%) diện tích nhưng chủ đầu tư là Công ty CP phát triển hạ tầng An Hưng Phát đã ký hợp đồng chuyển nhượng 700 nền đất (vượt 72 nền so với quy định) tại dự án này thông qua hình thức góp vốn là trái chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, vào cuối năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, xác minh, làm rõ các sai phạm tại dự án nói trên. Đồng thời kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện dự án này.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành điều tra, xác minh dấu hiệu sai phạm tại dự án Khu dân cư Long Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai), đây cũng là dự án do Công ty CP Phát triển hạ tầng An Hưng Phát làm chủ đầu tư.