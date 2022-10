Công an Đồng Nai thành lập tổ công tác 161 phòng chống tội phạm

TPO - Công an trinh sát Đồng Nai đã thành lập Tổ công tác phối hợp giữa 6 lực lượng để tuần tra bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Tối 17/10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân lực lượng tuần tra kiểm soát - Tổ công tác 161 đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác 161 được hình thành và phối hợp linh hoạt từ 6 lực lượng gồm: Cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, cảnh sát phản ứng nhanh. Tổ công tác 161 thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát độc lập hoặc phối hợp với các lực lượng chuyên trách tạo ra thế trận kiểm soát đa dạng, liên hoàn, khép kín tăng cường công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2022 đến nay, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội được phục hồi, theo đó các loại tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, tình hình trật tự an toàn giao thông cũng có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là các hành vi sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi tham gia giao thông.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công tác tuần tra, kiểm soát, công tác phối hợp giữa các lực lượng còn có những hạn chế, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng. Trước tình hình đó, Công an tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ các lực lượng hỗn hợp gọi là Tổ công tác 161.