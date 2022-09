Công an Đồng Nai lập Tổ công tác đặc biệt chấn chỉnh công tác tuần tra

TPO - Tổ công tác đặc biệt sẽ kiểm tra các xe tải lưu thông có dấu hiệu quá tải, cơi nới và chấn chỉnh công tác tuần tra kiểm soát giao thông của lực lượng chức năng trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn Đồng Nai.

Ngày 30/9, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa thành lập Tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo Công an tỉnh phụ trách nhằm xác minh, làm rõ các thông tin phản ánh về tình trạng xe chở quá tải, cơi nới thùng lưu thông trên các tuyến đường.

Qua đó, Tổ công tác sẽ xác minh, kiểm tra tất cả xe tải lưu thông trên các tuyến đường khi nhận thông tin phản ánh. Đồng thời, tập trung chấn chỉnh công tác tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 51, quốc lộ 1, quốc lộ 20, đường chuyên dùng vào mỏ đá Tân Cang…

Trước đó, vào tháng 8/2022, Công an tỉnh đã thành lập Tổ thanh tra đặc biệt và đã phát hiện 3 Tổ trưởng thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) vi phạm về tác phong, quy trình công tác kiểm soát giao thông trên quốc lộ 1. Lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức kiểm điểm, kỷ luật với hình thức khiển trách và điều chuyển 3 Tổ trưởng vi phạm ra khỏi lực lượng cảnh sát giao thông, bố trí về đơn vị khác.

Ngoài ra, Công an tỉnh cũng kỷ luật hạ bậc thi đua 7 cán bộ cảnh sát giao thông khác của lực lượng Cảnh sát giao thông.