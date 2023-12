Bình Dương: Huyện Bắc Tân Uyên có trưởng công an sau 4 tháng bỏ trống

TPO - Thượng tá Võ Thành Trung - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương, giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên. Trước đó, thượng tá Nguyễn Thành Thường - Trưởng Công an huyện này chuyển ngành, đến nhận công tác và giữ chức Chủ tịch UBND huyện.