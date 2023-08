Công an nói lý do chậm xử lý trùm giang hồ ở Bình Thuận

TPO - Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Thảo “lụi” có nhiều tiền án, mối quan hệ phức tạp, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra nên đã gây cản trở, khó khăn rất nhiều đến việc củng cố tài liệu, chứng cứ buộc tội các đối tượng liên quan trong vụ án “Huỷ hoại tài sản” xảy ra vào ngày 3/10/2019 tại TP Phan Thiết.

Ngày 7/8, trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã kết thúc điều tra vụ án “Huỷ hoại tài sản” xảy ra vào ngày 3/10/2019, tại khu phố 5 (phường Phú Hài, TP.Phan Thiết). Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố các bị can, trong đó có Nguyễn Văn Thảo, tức Thảo “lụi”.

Vì sao từ năm 2019, người dân đã có đơn tố cáo băng nhóm Thảo "lụi” nhưng đến nay, Công an TP Phan Thiết mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Thảo "lụi"? Trả lời câu hỏi này, đại diện Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vào năm 2019, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Phan Thiết tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh Bình Thuận phải áp dụng biện pháp cách ly, phong toả nên việc tiếp xúc với các bị hại, người liên quan, nhân chứng... để thu thập tài liệu chứng cứ trong vụ việc gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng có lai lịch phức tạp như nhiều tiền án, tiền sự, di chuyển, cư trú trên nhiều địa bàn ngoài tỉnh Bình Thuận. Bản thân ông "trùm" Nguyễn Văn Thảo có nhiều tiền án, mối quan hệ phức tạp, rất gian xảo, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra. Các lý do nói trên đã gây cản trở, khó khăn rất nhiều đến việc củng cố tài liệu, chứng cứ buộc tội đối với các đối tượng liên quan trong vụ án trên.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào chiều 3/6, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành khám xét nhà Thảo “lụi” tại phường Xuân An (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hàng loạt hành vi vi phạm của băng nhóm do đối tượng này cầm đầu. Tuy nhiên trước đó, Thảo “lụi” đã rời đi và được xác định bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi khám xét nhà, công an đã tạm giữ một số người liên quan đến Thảo “lụi” để điều tra. Đồng thời, Cục Cảnh sát hình sự đã tăng cường lực lượng, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận và các địa phương, lần theo dấu vết của Thảo “lụi”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 5/6, Công an tỉnh Bình Thuận xác định Thảo “lụi” đang ẩn náu tại một khách sạn ở TPHCM. Tối cùng ngày, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và Công an TPHCM phục kích, bắt giữ gã trùm giang hồ này tại khách sạn.

Ngay trong đêm 5/6, công an đã di lý Thảo “lụi” về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Đến ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo “lụi” hay Bảy Thảo, 57 tuổi, ngụ TP. Phan Thiết) về tội “Hủy hoại tài sản”.

Thảo “lụi” là trùm tín dụng đen tại Bình Thuận và có nhiều hoạt động phi pháp có tính chất băng nhóm. Đặc biệt, trong những năm qua, Thảo “lụi” bị nhiều người dân, đại diện doanh nghiệp có đơn tố cáo về việc dùng vũ lực để chiếm đất, chiếm nhà dân và dự án.