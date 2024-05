Chạy xuyên lễ, tài xế xe ôm ở TPHCM vỡ mộng vì không như kỳ vọng

Gác lại niềm vui sum họp gia đình trong kỳ nghỉ lễ, nhiều tài xế xe ôm công nghệ chọn đi làm xuyên lễ, bất chấp thời tiết nắng nóng, tuy nhiên thu nhập lại chẳng mấy khả quan

Thời tiết TP HCM những ngày qua ghi nhận nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất lên đến 38 độ C. Tuy nhiên, nhiều tài xế xe ôm công nghệ vẫn bám trụ lại thành phố kiếm thêm tiền trang trải kinh tế gia đình.

Hy sinh ngày lễ bên gia đình, không về quê hay đi chơi, làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dẫu vậy nhiều tài xế xe ôm công nghệ cho biết thu nhập vẫn không mấy khả quan.

Có hơn 5 năm chạy xe ôm công nghệ, chị Phạm Thu Minh (quê Tiền Giang), tài xế hãng Be cho hay kiếm sống bằng nghề này càng lúc càng không mấy dễ dàng. Mặc dù quê nhà chỉ cách TP HCM chưa đến 100km, song dịp lễ này, chị Minh đành gác lại niềm vui sum họp, chạy thêm vài cuốc xe, hi vọng thu nhập tăng thêm gấp 2-3 so với ngày thường, tuy nhiên con số thực tế không như kỳ vọng.

Rời nhà từ sáng sớm, rong ruổi khắp các nẻo đường TP HCM, đến trưa thì về nhà trọ để nghỉ ngơi, ăn uống, song chị Minh nhận được chưa đến chục cuốc xe. Thu nhập cả buổi sáng chưa đến 200.000 đồng. Chị cho hay, tầm 14 giờ thì tiếp tục chạy, nếu lượng khách vẫn thưa thớt, sẽ chạy luôn đến tối muộn.

"Thời gian qua tình hình kinh tế khó khăn, nhiều người có xu hướng ăn xài tiết kiệm hơn, chỉ chi tiêu cho các khoản cần thiết, thu nhập tài xế xe ôm công nghệ theo đó giảm cũng là điều dễ hiểu" – chị Minh nói.

Chị Minh là mẹ đơn thân, con gái lớn đã có gia đình, còn con trai nhỏ đang học đại học, mọi chi tiêu trong gia đình phụ thuộc vào chị. Vì vậy, bất kể nắng mưa, chị vẫn phải cày vì đây là sinh kế duy nhất của gia đình.

Tương tự, anh Châu Văn Hùng (quê Đồng Nai), tài xế hãng Grab cũng cày xuyên lễ. Mặc dù cố gắng hết sức nhưng thu nhập rất bèo bọt. Chỉ có ngày 27 và 28-4, lượng người đặt xe di chuyển đến các bến xe đông, nên có phần nhỉnh hơn chút.

"Nắng nóng như thiêu đốt nhưng nhiều khi đến nơi gọi mãi khách mới xuống. Sợ nhất là gặp khách say xỉn nhưng đã chọn nghề này thì phải chấp nhận" - anh Hùng nói.

Theo khảo sát của phóng viên, hầu hết các hãng xe ôm công nghệ đều chưa có chính sách cụ thể về lương, thưởng cho tài xế vào các dịp lễ, Tết.