TPHCM và Nam bộ sắp mưa lớn diện rộng

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ sẽ có mưa gia tăng về diện và lượng trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay (27/9), các tỉnh, thành khu vực Nam bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực trong ngày từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trong khi đó, dự báo tình hình thời tiết TPHCM trong những ngày cuối tuần, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, từ hôm nay khả năng mưa gia tăng trở lại trên khu vực.

Nguyên nhân là do hiện nay rãnh áp thấp có trục 5-9 độ vĩ bắc đang hoạt động. Gió đổi hướng cường độ yếu trên các vùng biển Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây, trục qua Bắc Trung bộ.

Từ 3 đến 10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục 5-9 độ vĩ bắc mờ dần, khoảng ngày 29/9 hình thành rãnh áp thấp mới có trục qua Trung bộ nối với xoáy thuận nhiệt đới ở phía đông bắc Philippines. Từ ngày 1/10 áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía bắc nước ta nén và đẩy lùi rãnh áp thấp dịch dần xuống phía nam qua Nam Trung bộ. Gió đổi hướng cường độ yếu trên các vùng biển Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn tây, từ 29-30/9 suy yếu dần.

Những hình thế thời tiết chính nêu trên khiến khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ có mưa gia tăng về diện và lượng trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, có nơi mưa vừa, mưa to.