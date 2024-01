Điều động, chỉ định, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt ở 3 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, 3 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Bình Dương và Tây Ninh đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

TPHCM: Chủ tịch UBND TP giao thêm quyền cho các cấp phó

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký các quyết định giao quyền cho các phó chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan được quyết định xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) trong hoạt động quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhà nước.

Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính theo quy định trong hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác: Quốc phòng, an ninh, nội chính; hành chính tư pháp; dân tộc, tôn giáo; phòng cháy, chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn.

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực y tế; giáo dục, đào tạo và dạy nghề; văn hóa, thể dục, thể thao; lao động, thương binh, xã hội; công tác giảm nghèo; vệ sinh an toàn thực phẩm; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; xuất bản, báo chí.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường được quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý nhà nước đối với các công tác: an toàn giao thông; quy hoạch, kiến trúc, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; quản lý nhà ở.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác: kế hoạch đầu tư công; tài chính, ngân sách; thương mại, dịch vụ, du lịch; chứng khoán; bảo hiểm; ngân hàng; hải quan; kho bạc; thuế.

TPHCM: TP.Thủ Đức có tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Chiều 8/1, Hội đồng nhân dân TP.Thủ Đức tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự chủ chốt tại thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND TP Thủ Đức đã công bố tờ trình về bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức đối với ông Kiều Ngọc Vũ – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Thủ Đức và bà Nguyễn Hồng Điệp - Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP.Thủ Đức.

Tiếp đó, các đại biểu dự kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu hai cá nhân được giới thiệu trên cho chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức.

Cũng tại kỳ họp, 35/36 đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu ông Mai Hữu Quyết - Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức.

TPHCM: TP.Thủ Đức điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Ngày 10/1, Thành ủy, UBND TP.Thủ Đức tổ chức lễ công chí bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, điều động bà Cao Đoàn Ngọc Thủy - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP.Thủ Đức đến nhận công tác tại UBND phường An Phú, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND phường này.

Điều động ông Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.Thủ Đức đến nhận công tác tại UBND phường Hiệp Bình Phước, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Điều động ông Nguyễn Đình Trí - công chức Phòng Nội vụ TP.Thủ Đức, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Hữu đến nhận công tác tại UBND phường Linh Trung, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Tiếp nhận và điều động ông Phan Anh Việt - Giám đốc Nhà Thiếu nhi TP.Thủ Đức đến nhận công tác tại UBND phường Phú Hữu, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Điều động bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư TP.Thủ Đức đến nhận công tác tại UBND phường Trường Thạnh, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Điều động bà Nguyễn Thị Tường Thư - Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Xây dựng đến nhận công tác tại UBND phường Bình Chiểu, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường.

Bình Dương: Trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ

Ngày 11/1, Công an TP.Dĩ An bổ nhiệm Thiếu tá Lê Bình Trọng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự giữ chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự Công an TP.Dĩ An.

Điều động Trung tá Trần Thị Minh - Phó Trưởng Công an phường Tân Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an phường Dĩ An.

Điều động Đại uý Lê Thiện Thi - Phó Trưởng Công an phường Dĩ An đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an phường Tân Bình.

Điều động Thiếu tá Nguyễn Trà Tâm - Phó Trưởng Công an phường Bình Thắng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Dĩ An.

Điều động Trung tá Nguyễn Hoài An - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an phường Bình Thắng.

Tây Ninh: Giám đốc Sở GTVT xin nghỉ việc không hưởng lương

Ngày 6/1, UBND tỉnh Tây Ninh xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh này đã đồng ý cho ông Nguyễn Tấn Tài (SN 1971), Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh nghỉ không hưởng lương để điều trị bệnh trong thời gian 6 tháng. Ông Tài làm Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh từ ngày 16/5//2016 cho đến nay. Trước đó, ông Tài là Phó Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng có quyết định giao ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở GTVT phụ trách Sở GTVT Tây Ninh.