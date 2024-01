Nhà báo Hàn Ni bị truy tố khung hình phạt 2-7 năm tù; Cao tốc hơn 6.800 tỷ đồng 'đứng hình' vì chờ… cắt cây

TPO - Giám sát Apax Leaders của shark Thủy; Nhà báo Hàn Ni bị truy tố khung hình phạt 2 - 7 năm tù; Dự án cao tốc hơn 6.800 tỷ 'đứng hình' vì chờ… cắt cây; “Đệ nhất song long” Bình Dương làm thủ tục xác lập kỷ lục... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Rà soát Apax Leaders của shark Thủy

Hai trung tâm Anh ngữ Apax Leaders còn nợ lương giáo viên, nhân viên và tiền thuê mặt bằng. Sở Giáo dục và Đào tạo đang TPHCM phối hợp với Cục Thuế và Bảo hiểm Xã hội TPHCM nắm tình hình đóng thuế, đóng bảo hiểm xã hội của 2 trung tâm nêu trên. Kết quả rà soát sẽ được thông báo đến người dân sau khi đơn vị tổng hợp đầy đủ phản hồi từ các cơ quan có liên quan.

Khởi tố thêm 3 bị can trong đường dây ‘hô biến’ gần 4.000 xe gian ở TPHCM

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Sỹ Toàn (43 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Đình Sùng (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (47 tuổi, quê Bình Dương) về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng đục lại số khung, số máy “phù phép” thành xe mới do Bùi Văn Tân (41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cùng đồng bọn thực hiện. Ngoài ra, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với Bùi Văn Tân về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Bắt băng dàn cảnh móc túi trên xe buýt ở TPHCM

Ngày 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mận (64 tuổi), Nguyễn Tấn Dũng (44 tuổi) cùng ngụ TP Thủ Đức, Huỳnh Thông Minh (42 tuổi), Phù Văn Tuấn (55 tuổi), cùng ngụ TP Hà Nội, Lê Thị Ngọc Hương (65 tuổi, quê Sóc Trăng) và Vũ Đức Sáu (50 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Qua công tác trấn áp tội phạm dịp Tết nguyên đán 2024, Công an quận 1 đã ghi nhận thông tin về nhóm đối tượng thực hiện trộm cắp tài sản trên các tuyến xe buýt công cộng. Sau thời gian rà soát, theo dõi và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 1 đã bắt giữ 6 đối tượng trên.

Cựu nhà báo Hàn Ni bị truy tố khung hình phạt 2-7 năm tù

Ngày 23/1, Viện KSND TPHCM cho biết, đơn vị này đã ban hành cáo trạng truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, cựu nhà báo, luật sư) và ông Trần Văn Sỹ (66 tuổi, luật sư) cùng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt 2 - 7 năm tù.

Ngoài ra, hai bị can Hàn Ni và Trần Văn Sỹ đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích của các tổ chức, cá nhân” nên không có căn cứ để xem xét xử lý thêm các tội "Làm nhục người khác và Vu khống".

Người phụ nữ ở TPHCM trình báo mất gần 700 triệu đồng khi cài đặt phần mềm ‘lạ’

Ngày 25/1, Công an TPHCM đã tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của bà D.T.L. (ngụ TP Thủ Đức) về việc bị mất gần 700 triệu đồng khi cài đặt phần mềm sửa lỗi làm CCCD theo hướng dẫn của kẻ gian.

Theo đó, chiều 4/12/2023, bà N.T.H. (bạn của bà L) nhận được điện thoại của người tự xưng là công an, thông báo việc làm CCCD của bà bị lỗi nên phải cập nhật lại trên hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia. Người này kết nối Zalo với bà H. để hướng dẫn cài đặt phần mềm và hỏi bà sử dụng điện thoại gì. Biết bà H. dùng điện thoại iPhone, cán bộ “công an” nói hệ điều hành của iPhone đang bị lỗi và yêu cầu bà mượn điện thoại của người thân sử dụng hệ điều hành Android để cài đặt.

Bắt con khỉ ‘đại náo’ khu dân cư, cắn chết chó ở TPHCM

Ngày 26/1, nguồn tin từ Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, đơn vị vừa đưa một cá thể khỉ đuôi dài từ huyện Nhà Bè về Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, tại cuối hẻm 765, ấp 1, xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TPHCM) xuất hiện một con khỉ thường xuyên quậy phá đồ đạc và tấn công thú nuôi của người dân. Theo thông tin ban đầu, con khỉ này đã cắn chết một con chó của người dân nuôi.

Dự án cao tốc hơn 6.800 tỷ 'đứng hình' vì chờ… cắt cây

Ngày 21/1, thông tin từ Ban Quản lý dự án 85 (Bộ GTVT) cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai đề nghị khẩn trương thanh lý, cưa cắt cây cao su, bàn giao mặt bằng để đơn vị triển khai thi công dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án thành phần 2, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được khởi công vào cuối tháng 6/2023. UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) đã có các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thu hồi diện tích đất của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai quản lý nhằm thực hiện dự án với khoảng 11,63 ha. Từ cuối tháng 10/2023, các đơn vị thi công đã huy động đầy đủ máy móc thiết bị, nhân sự tại công trường để sẵn sàng triển khai thi công. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai vẫn chưa tiến hành cưa cắt cây cao su để bàn giao mặt bằng.

“Đệ nhất song long” Bình Dương đang làm thủ tục xác lập kỷ lục Việt Nam

Trong khi rồng ở một số nơi bị chê bai, ví như rắn, lươn, giun… thì cặp rồng tại tỉnh Bình Dương được cộng đồng mạng khen ngợi là “đệ nhất song long”. Cặp rồng ở Bình Dương hiện đang làm thủ tục để được công nhận xác lập kỷ lục Việt Nam.

Vì sao dự án nhà ga sân bay Phan Thiết chưa thể đấu thầu?

Hạng mục quân sự ở dự án sân bay Phan Thiết, gồm đường cất, hạ cánh đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hạng mục thi công nhà ga sân bay theo hình thức BOT phục vụ dân dụng vẫn chưa xong thủ tục đấu thầu do phải điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đơn vị tư vấn và Sở Kế hoạch Đầu tư đang điều chỉnh một số nội dung trong chủ trương đầu tư theo yêu cầu của các bộ. Trước khi trình UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ làm việc với Sở Giao thông Vận tải và đơn vị tư vấn để kiểm tra các thủ tục pháp lý.

Sau khi gửi ra Bộ Kế hoạch Đầu tư, Hội đồng thẩm định liên ngành sẽ xem xét lại. Khi được hội đồng thẩm định liên ngành thông qua, Bình Thuận sẽ hoàn chỉnh lại tờ trình để trình Thủ tướng duyệt chủ trương đầu tư.

Dự án Hồ chứa nước Ka Pét: Chọn lại đơn vị đánh giá tác động môi trường

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh đã chấm dứt hợp đồng với đơn vị thực hiện việc đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của hồ chứa nước Ka Pét trước đây. Lý do: đơn vị trước đây không đủ năng lực tiếp tục thực hiện.

Ngành chức năng địa phương đang trình UBND tỉnh thẩm định, lựa chọn lại đơn vị thực hiện lại ĐTM của dự án hồ chứa nước Ka Pét.