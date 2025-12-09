Ứng dụng hiệu quả nền tảng số MISA AMIS, doanh nghiệp xây dựng tăng 10% khách hàng

Triển khai ứng dụng chuyển đổi số với nền tảng MISA AMIS giúp Tập đoàn xây dựng Minh Đức nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành và tăng 10% khách hàng mới.

Yêu cầu cấp thiết về việc cập nhật mô hình quản trị trong ngành xây dựng

Trong định hướng phát triển ngành xây dựng giai đoạn 2024-2035, Chính phủ đặt mục tiêu nâng cao năng suất, chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động đầu tư xây dựng. Trong bối cảnh đó, mô hình quản trị dựa trên dữ liệu trở thành hướng đi tất yếu.

Chia sẻ tại “Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam thúc đẩy phát triển kinh tế số và chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc”, do UBND tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, ông Trần Đại Nghĩa - Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Minh Đức cho biết, trước khi chuyển đổi số, Tập đoàn Minh Đức gặp nhiều hạn chế phổ biến trong ngành như: quy trình phê duyệt còn thủ công nên tốn nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót.

Dữ liệu được lưu trữ ở nhiều nơi, gây khó khăn cho việc truy cập và tổng hợp. Sự phối hợp giữa các bộ phận thiếu nhịp nhàng, thông tin không được truyền đạt kịp thời. Chuỗi cung ứng vận hành rời rạc khiến tiến độ và chi phí khó kiểm soát. Những điểm nghẽn này làm chậm quá trình triển khai và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả dự án.

Ông Trần Đại Nghĩa – Tổng Giám đốc Tập đoàn xây dựng Minh Đức chia sẻ thực tế về hiệu quả của chuyển đổi số với nền tảng MISA AMIS và nhận được nhiều sự quan tâm từ các đại biểu tham dự.

Nền tảng số MISA AMIS: Lời giải cho các điểm nghẽn của doanh nghiệp

Trước những hạn chế cố hữu trong vận hành, Tập đoàn Minh Đức xác định chuyển đổi số không chỉ là biện pháp cải thiện quy trình, mà là bước đi chiến lược để tái cấu trúc toàn bộ hoạt động quản trị. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp lựa chọn triển khai nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS – một giải pháp “Make in Vietnam” được đánh giá là đáp ứng tốt với những đặc thù của doanh nghiệp, đặc biệt là ngành xây dựng.

Theo ông Trần Đại Nghĩa, việc lựa chọn ứng dụng số xuất phát từ nhu cầu xây dựng một hệ thống quản trị đủ rộng và kết nối xuyên suốt giữa các bộ phận. Nền tảng này cho phép Minh Đức Group vận hành các hoạt động tài chính – kế toán, nhân sự, bán hàng và văn phòng trên cùng một hệ thống thống nhất, thay cho việc sử dụng nhiều công cụ rời rạc trước đây. Dữ liệu được liên thông theo thời gian thực, giúp giảm sai lệch, hạn chế thao tác thủ công và nâng cao rõ rệt tốc độ xử lý công việc.

Theo ông Trần Đại Nghĩa, bên cạnh việc tối ưu vận hành, việc chuyển đổi số với nền tảng MISA AMIS giúp Tập đoàn Minh Đức tăng 10% lượng khách hàng mới.

“Giải pháp MISA AMIS có khả năng triển khai nhanh, chi phí hợp lý và tính dễ sử dụng là những yếu tố quan trọng để Tập đoàn Minh Đức lựa chọn triển khai trong toàn hệ thống tập đoàn với đặc thù có nhiều phòng ban”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Ngoài ra, các tính năng AI tích hợp trên phần mềm cũng hỗ trợ các phòng, ban trong Tập đoàn tự động hóa nhiều nghiệp vụ lặp lại, cảnh báo rủi ro và cung cấp thông tin kịp thời cho quá trình ra quyết định, tính năng này đặc biệt hữu ích trong các dự án có tiến độ gấp hoặc yêu cầu kỹ thuật cao.

Tập đoàn Minh Đức ghi nhận những kết quả ấn tượng sau 3 năm chuyển đổi số với nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS.

Sau ba năm triển khai, Tập đoàn Minh Đức ghi nhận những chuyển biến tích cực. Thời gian phê duyệt được rút ngắn, quy trình minh bạch hơn và dữ liệu tập trung giúp lãnh đạo theo dõi tiến độ, chi phí theo thời gian thực.

Việc số hóa quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng cũng góp phần giúp doanh nghiệp tăng 10% lượng khách hàng mới. Chi phí vận hành được tối ưu đáng kể, bao gồm giảm 70% chi phí văn phòng phẩm và tiết kiệm khoảng 216 triệu đồng mỗi năm cho nhân sự kiểm soát…

Ông Trần Đại Nghĩa – Tổng Giám đốc Tập đoàn xây dựng Minh Đức (thứ hai từ trái sang) cùng đoàn MISA tại Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam thúc đẩy phát triển kinh tế số và chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc

Từ thực tế kết quả triển khai tại Tập đoàn Minh Đức trong thời gian vừa qua có thể thấy rằng, chuyển đổi số khi được triển khai đúng hướng, có thể giúp doanh nghiệp cải thiện rõ rệt hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh. Đây là lựa chọn mang tính chiến lược, giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng trước những thay đổi nhanh của ngành xây dựng.