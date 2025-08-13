Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine quyết không rút khỏi Donbas, Mỹ nói cuộc gặp thượng đỉnh là 'bài tập lắng nghe'

Bình Giang

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky gạt bỏ đề xuất của Nga, không chấp nhận chuyện rút quân khỏi vùng Donbas, cho rằng yêu cầu này sẽ tước đi các tuyến phòng thủ kiên cố của Kiev và mở đường cho những cuộc tấn công mới.

screen-shot-2025-08-13-at-71324-am.png
Các thành viên của Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 58 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine tham gia cuộc tập trận tại một thao trường, ngày 11/8. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska sẽ là "một bài tập lắng nghe" đối với nhà lãnh đạo Mỹ, để "hiểu rõ hơn và chắc chắn hơn" về cách thức chấm dứt cuộc xung đột.

"Chỉ có một bên trong cuộc xung đột sẽ có mặt", phát ngôn viên Karoline Leavitt cho biết. Bà khẳng định tổng thống Mỹ "tôn trọng tất cả các bên" và có thể sẽ gặp Tổng thống Zelensky trong tương lai.

Những phát biểu trên của ông Zelensky được đưa ra vào thời điểm lực lượng Nga bất ngờ tấn công gần thị trấn Dobropillia ở Donetsk, tiến thêm 10km trong những ngày gần đây.

Đây là một trong những tiến triển mạnh mẽ nhất của lực lượng Nga trong năm qua, dường như nhằm tạo lợi thế cho Mátxcơva trước cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga – Mỹ tại Alaska vào ngày 15/8.

Ông Zelensky cho biết, Mátxcơva đề nghị lực lượng Nga sẽ dừng tiến quân ở các khu vực khác của Ukraine để đổi lấy việc Kiev rút khỏi Donbas, bao gồm Donetsk và Luhansk. Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 30% Donetsk, tương đương diện tích khoảng 9.000 km2, và nắm giữ vị trí chiến lược ở đó.

"Ông Putin sẽ có một con đường thông thoáng đến cả vùng Zaporizhzhia và Dnipro cũng như Kharkiv. Vấn đề lãnh thổ không thể tách rời các đảm bảo an ninh", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh, bất kỳ cuộc đàm phán nào về lãnh thổ đều phải gắn với thỏa thuận ngừng bắn, với sự tham gia trực tiếp của Ukraine vào tiến trình đàm phán.

Ông Trump từng nói rằng, trao đổi lãnh thổ có thể là một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, nhưng ông Zelensky cho biết đây là điều trái với Hiến pháp Ukraine.

Theo các nguồn thông tin về tình hình chiến trường, lực lượng Nga đang tăng cường tiến công gần 3 ngôi làng trên trục Kostyantynivka và Pokrovsk, tận dụng các lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Nhà phân tích quân sự Pasi Paroinen của hãng Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan cho biết, các đơn vị tiền phương của Nga đã đến tuyến đường Dobropillia-Kramatorsk, trong khi các nhóm khác đang hoạt động gần Dobropillia.

Các chuyên gia cho rằng chiến thuật của Ukraine là điều nhiều đơn vị nhỏ để giành lãnh thổ nhanh chóng, cho dù không giữ được lâu, khiến việc đánh giá tình hình trở nên khó khăn hơn.

Bình Giang
Reuters
#Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Thượng đỉnh Trump - Putin #Donbas

