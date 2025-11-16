Tuổi trẻ Hà Tĩnh sôi nổi với nhiều hoạt động tình nguyện mùa Đông

TPO - Hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2025 - Xuân tình nguyện năm 2026, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Tại xã Yên Hòa, đoàn thanh niên đã tổ chức ra quân hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh các đoàn viên thanh niên cùng góp sức giúp các hộ dân ổn định cuộc sống, lan tỏa tinh thần “Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội - vì cuộc sống cộng đồng”.
Trong những ngày qua, tuổi trẻ xã Đức Đồng, tuổi trẻ xã Đức Thọ đã tích cực tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Với tinh thần “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã hăng hái đăng ký và trực tiếp tham gia hiến máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.
Tại Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh, đoàn thanh niên phường Trần Phú cũng tham gia tổ chức chương trình “Bát cháo tình thương” dành tặng bệnh nhân nghèo. Chương trình đã nấu hơn 1.000 suất cháo để hỗ trợ cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.