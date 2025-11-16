Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Hà Tĩnh sôi nổi với nhiều hoạt động tình nguyện mùa Đông

Hoài Nam

TPO - Hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2025 - Xuân tình nguyện năm 2026, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

0203b73504fc88a2d1ed.jpg
Trong những ngày qua, hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2025 - Xuân tình nguyện năm 2026, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, tham gia chỉnh trang các tuyến đường dân cư, tháo dỡ sửa nhà cho người nghèo… Ảnh: HN
08688fb4a67d2a23736c.jpg
1363687829748610330.jpg
Tại xã Yên Hòa, đoàn thanh niên đã tổ chức ra quân hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh các đoàn viên thanh niên cùng góp sức giúp các hộ dân ổn định cuộc sống, lan tỏa tinh thần “Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội - vì cuộc sống cộng đồng”.
4555180595694695490.jpg
Những ngày qua, tuổi trẻ xã Vũ Quang vẫn tích cực ra quân thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa trong chương trình “Tình nguyện mùa Đông”. Trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp đến từng thôn xóm để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt sổ tay đảng viên điện tử. Hoạt động không chỉ giúp những đảng viên tiếp cận tốt hơn với công nghệ số mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của thanh niên trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương trong chuyển đổi số.
607d79cbe7066b583217-6578.jpg
Tại xã Thiên Cầm, đoàn thanh niên đã tổ chức chương trình “Đổi rác lấy quà” thu hút đông đảo người dân và các em thiếu nhi tham gia. Hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.
581942080-122141575472930723-3290382614204200951-n.jpg
Hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2025 - Xuân tình nguyện năm 2026, Hội đồng đội xã Đức Quang đã tổ chức trao tặng chăn ấm cho các bạn Đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời đến những thiếu nhi trên địa bàn vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên trong cuộc sống và học tập.
583669480-122146784324924719-8152254380285920463-n-7457.jpg
886448985249679683-6724.jpg
Trong những ngày qua, tuổi trẻ xã Đức Đồng, tuổi trẻ xã Đức Thọ đã tích cực tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Với tinh thần “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã hăng hái đăng ký và trực tiếp tham gia hiến máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.
3599397256940802389.jpg
Hưởng ứng Chiến dịch “Tình nguyện mùa Đông”, Đoàn xã Phúc Trạch cũng đã phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm triển khai chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.
580542436-837929345620627-8779254730325529670-n.jpg
581208664-837928968953998-8875270158289181724-n.jpg
Tại Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh, đoàn thanh niên phường Trần Phú cũng tham gia tổ chức chương trình “Bát cháo tình thương” dành tặng bệnh nhân nghèo. Chương trình đã nấu hơn 1.000 suất cháo để hỗ trợ cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.
697615168979533600-2143.jpg
Những hoạt động nghĩa tình của tuổi trẻ Hà Tĩnh nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh uổi trẻ Hà Tĩnh sôi nổi với nhiều hoạt động tình nguyện mùa Đông #Hà Tĩnh #tình nguyện mùa Đông #mùa Đông năm 2025 - Xuân tình nguyện

Xem thêm

Cùng chuyên mục