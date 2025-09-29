Tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội tiên phong đổi mới, khẳng định vị thế nhà trường

SVO - Tại Đại hội Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội, Giám đốc Hoàng Minh Sơn và Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đã ghi nhận những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đồng thời định hướng và kỳ vọng nhiều nhiệm vụ quan trọng cho giai đoạn mới 2025 – 2030.

Ghi nhận và đánh giá cao nhiệm kỳ vừa qua

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, PGS. TS Hoàng Minh Sơn - Giám đốc ĐHQG Hà Nội khẳng định: Trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển, Đoàn Thanh niên luôn giữ vai trò quan trọng, là môi trường để đoàn viên, thanh niên phát triển toàn diện, hình thành thế hệ “vừa hồng vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến.

PGS. TS Hoàng Minh Sơn - Giám đốc ĐHQG Hà Nội phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội.

Những nỗ lực của các thế hệ cán bộ Đoàn và đoàn viên đã góp phần xây dựng ĐHQG Hà Nội vững mạnh, được ghi nhận bằng Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng năm 2022. Trong giai đoạn 2022 – 2025, Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội có nhiều đổi mới, tổ chức hoạt động thiết thực, hiệu quả, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng nhà trường trong nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất, kỹ năng và tăng cơ hội việc làm cho sinh viên.

Ban Giám đốc ĐHQG Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

“Thay mặt lãnh đạo ĐHQG Hà Nội, tôi trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, sáng tạo và kết quả mà Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua”, PGS. TS Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

8 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025 – 2030

Giám đốc Hoàng Minh Sơn chỉ rõ 8 định hướng mà tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội cần tập trung trong chặng đường mới:

Phát huy vai trò xung kích trong học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ.

Trở thành lực lượng tiên phong xây dựng môi trường rèn luyện, vun đúc lý tưởng cách mạng, khát vọng vươn lên và bản lĩnh chính trị.

Gắn kết hoạt động với nhiệm vụ chính trị của ĐHQG Hà Nội, của ngành giáo dục và đất nước.

Chú trọng phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất, kỹ năng cho đoàn viên, sinh viên, nhất là năng lực số, ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Tạo môi trường nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện, gắn với thế mạnh chuyên môn và giải quyết các vấn đề thực tiễn tại Thủ đô và Hòa Lạc.

Xây dựng đời sống văn hóa, nghệ thuật, thể thao lành mạnh, phong phú.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại, giao lưu với sinh viên trong và ngoài nước, phát huy mạng lưới cựu sinh viên.

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

“Tôi tin tưởng tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nhà trường và đất nước”, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Hoàng Minh Sơn nói.

“Bài bản, toàn diện, hiệu quả”

Anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo và kết quả công tác Đoàn ĐHQG Hà Nội nhiệm kỳ vừa qua.

Anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khái quát phong trào bằng ba từ: Bài bản, toàn diện, hiệu quả. Cụ thể:

Bài bản: Các hoạt động triển khai đồng bộ, bám sát định hướng Trung ương, Thành Đoàn và nhiệm vụ chính trị của ĐHQG Hà Nội.

Toàn diện: Bao quát đầy đủ các mặt công tác từ giáo dục, tuyên truyền đến các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tôi yêu Hà Nội”.

Hiệu quả: Nhiệm kỳ qua đã tổ chức hơn 500 hoạt động tuyên truyền – giáo dục, gần 400 hoạt động nghiên cứu khoa học – khởi nghiệp; phong trào tình nguyện lan tỏa tới nhiều tỉnh khó khăn như Yên Bái, Lào Cai, Sơn La; và luôn sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới do Thành phố, Trung ương giao.

Anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

“Thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, tôi ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội đạt được. Đây luôn là một trong những đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong công tác Đoàn của thành phố”, anh Nguyễn Tiến Hưng khẳng định.

Gợi mở cho nhiệm kỳ mới

Hướng tới 2025 – 2030, anh Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh: Đất nước và Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển hùng cường, thịnh vượng. Do đó, tổ chức Đoàn cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ trong bối cảnh mới, đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với thực tiễn để triển khai hiệu quả.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội nhiệm kỳ mới.

“Tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội cần phát huy trí tuệ tập thể, tiên phong và sáng tạo để tiếp tục khẳng định bản lĩnh, đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô và đất nước”, anh Nguyễn Tiến Hưng nhắn nhủ.