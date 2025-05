Tuổi trẻ công an trao sinh kế giúp bà con ổn định cuộc sống

TPO - Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Đắk Lắk cảm động khi được lực lượng công an trao các mô hình sinh kế, giúp họ có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên.

Nhằm phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ công an trong công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, Chi đoàn Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp ra mắt mô hình “Thắp hi vọng, cho cuộc sống ấm no” tại xã Ea Sin, huyện Krông Búk.

Mô hình “Thắp hi vọng, cho cuộc sống ấm no” được triển khai với mục tiêu huy động các nguồn lực xã hội, tăng cường kết nối, phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho người dân.

Chi đoàn Phòng Hậu cần đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trao 20 con dê sinh sản cho 10 hộ gia đình đặc biệt khó khăn; tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo, khó khăn mừng nhà mới, trao 50 suất quà cho 50 hộ dân thuộc diện được hỗ trợ xây nhà theo Đề án 214 của UBND tỉnh.

Xúc động khi được nhận những phần quà ý nghĩa, bà H'Tép Niê (xã Ea Sin, huyện Krông Búk) chia sẻ, gia đình thuộc diện hộ nghèo, rẫy nương không có, một mình nuôi hai con nhỏ. Hằng ngày bà đi làm thuê để trang trải sinh hoạt hằng ngày. Được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương giúp bà ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên công an đã tổ chức đội hình xung kích tình nguyện tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát thông qua các hoạt động thiết thực như: Đóng góp ngày công, hỗ trợ gạch lát nền, phát quang cỏ dại xung quanh nhà ở và các khu vực sinh hoạt cộng đồng.

Trong việc hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát, Đoàn thanh niên xã Ea Sin thành lập đội hình thanh niên tình nguyện xoá nhà tạm, dột nát. Thời gian qua, hơn 100 đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ 15 ngày công.

Ông Y Bhit Ksor (buôn Ea Pông) cho biết: "Lực lượng công an và các bạn thanh niên trên địa bàn giúp gia đình tôi vận chuyện vật liệu, góp công sửa, dựng nhà. Không chỉ nhà tôi, đoàn còn hỗ trợ bà con trong buôn xây những ngôi nhà mới. Qua đó, góp phần giảm bớt khó khăn về nhà ở cho người dân nghèo. Chúng tôi cảm động và thấy rất ấm lòng."

Thực hiện chiến dịch Hành quân xanh năm 2025, Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện chuỗi các hoạt động hướng về cơ sở. Đoàn phối hợp với Đoàn xã Cư Pơng, huyện Krông Búk và các nhà hảo tâm tổ chức hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Cán bộ chiến sĩ tổ chức dọn dẹp, cắt cỏ, sửa sang, cải tạo cảnh quan và trồng 50 cây xanh trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Ngoài ra, đoàn cũng tham gia hỗ trợ 250 phần ăn cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk. Các suất ăn được chuẩn bị kỹ, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

Hoạt động này đã góp phần động viên các bệnh nhân và thể hiện được tình cảm, trách nhiệm của người Công an Nhân dân.