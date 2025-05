Tạo môi trường thực tiễn để rèn luyện thanh niên vừa 'hồng' vừa 'chuyên'

TPO - Theo anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN), công tác bồi dưỡng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, mang tính chiến lược, góp phần đào tạo, giáo dục thế hệ thanh niên không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, tiên phong đi đầu, thực hiện hóa khát vọng 2045 của đất nước.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”, là chủ đề Hội thảo khoa học cấp Quốc gia diễn ra Nghệ An (chiều 18/5).

Hội thảo do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy TPHCM và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức, góp phần tiếp tục làm rõ và khẳng định tầm vóc, giá trị và sức sống trường tồn của di sản Hồ Chí Minh đối với Việt Nam và thế giới, gợi mở những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm tiếp tục vận dụng và phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Hải đăng soi đường

Tham luận về bồi dưỡng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện khát vọng phát triển đất nước, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo, dìu dắt thanh niên.

Người khẳng định, thanh niên là rường cột, là người chủ nhân tương lai của đất nước và luôn dành sự quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện để thanh niên tham gia tích cực, có hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng.

Trước lúc đi xa, Người căn dặn trong bản Di chúc thiêng liêng: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

"Có thể khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam, là ngọn hải đăng dẫn đường trong việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Theo anh Triết, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định tiềm năng, vị trí, vai trò to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, luôn tin tưởng và nhìn nhận thanh niên theo quan điểm phát triển.

Người cho rằng: Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ.

Hạt nhân để tập hợp, đoàn kết thanh niên, đồng thời là người trực tiếp tổ chức, giáo dục, động viên thanh niên phải là tổ chức của thanh niên, là Đoàn thanh niên Cộng sản.

Về quan điểm đào tạo, bồi dưỡng phát huy thanh niên của Người, anh Triết cho biết, là bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, đào tạo nguồn nhân lực kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Việc nâng cao trình độ chính trị, học vấn, khoa học, kỹ thuật, quân sự là điều kiện cơ bản để tuổi trẻ cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân. Thanh niên, từ nhận thức đến hành động, phải ra sức cống hiến, phát huy những phẩm chất của mình để xứng đáng là người cộng sản trẻ.

"Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đó là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tư cách là đội quân xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên đóng vai trò hết sức quan trọng", anh Triết nói.

Học tập suốt đời, trở thành người có ích cho xã hội

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, cùng với sự phát triển, trưởng thành của lớp thế hệ trẻ thời đại mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và phương thức, nhất là ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, tổ chức các chương trình, hoạt động.

Công tác giáo dục truyền thống cho thanh niên luôn được Đoàn chú trọng, thông qua phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các đợt sinh hoạt chính trị gắn với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; các hoạt động định kỳ về nguồn, đền ơn đáp nghĩa...

Qua đó, khẳng định rõ vai trò và trách nhiệm của Đoàn trong dẫn dắt và phát huy đoàn viên, thanh niên cả nước, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng đề ra, tạo cơ hội, môi trường thực tiễn để đào tạo nên lớp những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Để tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động, phong trào phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong toàn Đoàn, anh Triết cho biết trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản, lòng yêu nước cho thanh niên.

Công tác giáo dục của Đoàn tập trung nâng cao chất lượng việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt nghị quyết của Đảng, của Đoàn, học tập chính trị.

Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục thông qua các công cụ số kết hợp với các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Tạo môi trường lành mạnh để thanh niên phát triển trí tuệ, rèn luyện thể chất và phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp sức trẻ dựng xây đất nước.

Trong bài viết gần đây, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh vai trò của học tập suốt đời: “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, để trở thành người có ích cho xã hội”.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh các phong trào học tập, khuyến khích thanh niên học tập suốt đời; phong trào rèn luyện phát triển thể chất, văn hóa toàn diện; nâng cao nhận thức và năng lực số cho thanh niên; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng sẽ tập trung phát huy tinh thần xung kích, chia sẻ cùng cộng đồng của thanh niên; đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em một cách chủ động, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống; điều chỉnh phương thức tổ chức hoạt động, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống, đặc biệt là cấp cơ sở.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức công dân, kỹ năng xã hội, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí, hoài bão và khát vọng vươn lên cho thanh niên; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.