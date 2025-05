Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập dân tộc

TPO - Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân” là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao đẹp, tri ân và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chiều 18/5, tại thành phố Vinh, Nghệ An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”.

Dự và chủ trì hội thảo có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; TS. Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao đẹp, tri ân và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời, góp phần tiếp tục làm rõ và khẳng định tầm vóc, giá trị và sức sống trường tồn của di sản Hồ Chí Minh đối với Việt Nam và thế giới, gợi mở những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm tiếp tục vận dụng và phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà yêu nước vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Điều mong ước lớn nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn chúng ta trước lúc đi xa là: "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Kế tục sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta dưới ánh sáng tư tưởng của Người đang tiếp thêm nguồn xung lượng mới, dẫn dắt chúng ta tiến bước vào kỷ nguyên mới; hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như ước nguyện thiêng liêng của Bác Hồ lúc sinh thời.

“Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch – người anh hùng dân tộc vĩ đại, chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Cộng hòa xã hội, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ lúc sinh thời và ước vọng của toàn dân tộc”, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, sinh thời, dù bận trăm công ngàn việc, Bác vẫn luôn dành cho “quê hương nghĩa trọng, tình cao” sự ân cần, lời căn dặn, niềm mong mỏi thiết tha: “Rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”. Đó là tài sản vô giá, nguồn động lực to lớn cổ vũ, thôi thúc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Nghệ An nỗ lực học tập, lao động, chiến đấu bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

“Lãnh đạo tỉnh xác định sẽ tiếp thu, vận dụng kịp thời các giá trị về lý luận, thực tiễn từ hội thảo trong việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Bộ Chính trị; kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vào ngày 15/5, đưa Nghệ An thành cực tăng trưởng tầm quốc gia”, ông Trung nói.

Hội thảo đã nhận được 90 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, các nhà hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học, các đại biểu đã đi sâu phân tích, luận giải, góp phần làm sâu sắc thêm cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Các tham luận cũng tiếp tục làm rõ, khẳng định tầm vóc, giá trị, sức sống trường tồn của Di sản Hồ Chí Minh đối với Việt Nam và thế giới, gợi mở nhiều vấn đề nhằm tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong kỷ nguyên mới của dân tộc.