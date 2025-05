Thầm lặng lập chiến công

TP - Suốt 9 năm theo dấu tội phạm, Đại úy Phan Quốc Việt, Phó Đội trưởng, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định, đã tham gia phá hàng chục chuyên án lớn trên toàn quốc, từ đường dây làm giả con dấu, đánh bạc nghìn tỷ đến bắt giữ đối tượng trốn truy nã…

Đại úy Phan Quốc Việt là 1 trong 444 đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025.

Những lần “đấu trí” với tội phạm

Tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân, Phan Quốc Việt (sinh năm 1993) về công tác tại Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nam Định từ năm 2016. Với tình yêu nghề và sự mưu trí, dũng cảm, anh cùng đồng đội đã phá nhiều vụ án lớn, góp phần bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.

Năm 2023, 2024 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Phan Quốc Việt khi anh tham gia thụ lý, điều tra 29 vụ án với 105 bị can liên quan đến nhiều tội danh phức tạp, trong đó có những chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, có quy mô toàn quốc.

Một trong những chuyên án nổi bật là vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả” xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Phan Quốc Việt cho biết, trở ngại lớn nhất của vụ án là đối tượng hoạt động rất tinh vi, chia thành nhiều nhóm khác nhau: nhóm sản xuất, nhóm thiết kế, nhóm vận chuyển và nhóm cộng tác viên. Các nhóm và các thành viên trong nhóm đều không biết gì về nhau, hoạt động trên mạng, nhằm dễ dàng cắt đứt các mắt xích nếu bị phát hiện.

Đối tượng cầm đầu sử dụng giấy tờ căn cước công dân giả, tên giả. Một thách thức lớn nữa là đối tượng hoạt động trải dài khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau thời gian trinh sát, điều tra, anh Việt và các đồng nghiệp xác định địa bàn nhóm cầm đầu hoạt động chính tại TPHCM và Tiền Giang. Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp cùng Công an TPHCM và Công an Tiền Giang triển khai vụ án.

Phan Quốc Việt đích thân trinh sát nằm vùng tại TPHCM để dõi theo đường đi nước bước, nắm bắt phương thức, thủ đoạn trong thủ phủ của nhóm sản xuất, nhóm thiết kế, nhóm vận chuyển. Với những thông tin chuẩn xác từ anh Việt, lực lượng công an đã bắt tại trận các đối tượng đang làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Vụ án đã khởi tố 48 bị can, thu giữ hơn 6.000 con dấu và tài liệu giả (bằng cấp, học bạ, giấy khai sinh, căn cước công dân, bằng lái xe giả…), cùng nhiều máy móc tinh vi phục vụ hành vi phạm tội. Thành công vang dội của chuyên án không chỉ khiến dư luận cả nước chú ý mà còn được Nhà nước và Bộ Công an ghi nhận. Chủ tịch nước đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể Phòng An ninh điều tra tỉnh Nam Định. Nhiều cá nhân và tập thể, trong đó có anh Việt, được Bộ Công an tặng thưởng bằng khen. Để triệt phá tận gốc vụ án này, anh Việt đã nằm vùng trinh sát tại TPHCM hơn nửa năm, nhạy bén, kiên nhẫn truy từng vết dấu chân tội phạm.

“Học Bác đã giúp tôi có bản lĩnh vững vàng, quyết tâm sắt đá để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc và xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đại uý Phan Quốc Việt - Phó Đội trưởng, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định

Không dừng lại ở đó, anh còn trực tiếp tham gia điều tra vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên nền tảng trực tuyến 9666club.com - một đường dây tội phạm công nghệ cao với quy mô lên tới 25.000 tài khoản người chơi và tổng số tiền giao dịch khoảng 3.600 tỷ đồng. Với sự sắc sảo trong phân tích dữ liệu và kỹ năng điều tra mạng, anh Việt và các đồng đội đã triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao, khởi tố, bắt giam 10 đối tượng. Đây là một trong những đường dây đánh bạc lớn nhất tại địa phương.

Anh Việt kể, đối tượng cầm đầu vụ án này là nữ, tuổi đời còn trẻ, thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống xa hoa, sang chảnh, phông bạt trên mạng xã hội để thu hút những người nhẹ dạ, ít hiểu biết, muốn làm giàu nhanh. Anh theo sát đối tượng này trong 5 tháng, tại nhiều địa bàn từ Nam Định, Hà Nội, Thái Nguyên. Đối tượng thường nhắm vào dụ dỗ, lôi kéo sinh viên, thanh niên, phụ nữ tham gia đường dây đánh bạc trên mạng với mức lợi nhuận hấp dẫn. Hàng chục nghìn người đã sa vào đường dây này.

Trái tim nhiệt huyết vì sự bình yên của Tổ quốc

Không chỉ dừng lại ở các vụ án kinh tế, công nghệ cao, năm 2024, Phan Quốc Việt đã trực tiếp phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng truy nã Trần Cao Phong - kẻ đã lẩn trốn suốt 14 năm với hai quyết định truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng này rời khỏi địa phương từ năm 2010, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu thân phận, sống biệt lập tại nhiều tỉnh phía Nam, đổi tên, không sử dụng giấy tờ tùy thân, không liên lạc xã hội.

Một chứng cứ duy nhất anh Việt có được là tấm hình chân dung đen trắng nhỏ xíu của đối tượng đã bị nhoè mờ. Bằng kinh nghiệm và sự kiên trì, và cả linh cảm của một điều tra viên dạn dày trận mạc, anh đã lật lại từng chi tiết, gỡ từng nút thắt, âm thầm lần theo những manh mối mờ nhạt.

Anh đã vượt hàng ngàn cây số từ Nam Định vào phường An Tây, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, để tiếp cận đối tượng. Quá trình trinh sát anh đã phát hiện đối tượng ở trọ trong một khu chợ. Bằng nghiệp vụ, anh vận động đối tượng truy nã nguy hiểm Trần Cao Phong ra đầu thú, khép lại hành trình trốn chạy kéo dài suốt hơn một thập kỷ.

Đằng sau những chiến công trên là biết bao hy sinh thầm lặng. Với đặc thù công việc trinh sát, điều tra, anh Việt thường xuyên xa nhà, xa vợ con, có khi biền biệt hàng tháng trời theo dấu đối tượng. Cuộc sống của người lính an ninh không có chỗ cho sự bình yên giản đơn, mà là những đêm trắng, những hành trình lặng lẽ, thậm chí là những đối đầu nguy hiểm. Nhưng ở anh luôn có một trái tim nhiệt huyết vì dân, vì nước. Vợ anh quen dần với những cuộc điện thoại ngắt quãng, những ngày lễ vắng chồng và luôn làm hậu phương vững chắc cho anh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Với anh Việt, điều tra không chỉ là nghề mà là lý tưởng; là sự sống còn của công lý, niềm tin gửi gắm trong từng bản án khép lại đúng người, đúng tội.