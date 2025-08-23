Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

Tuổi trẻ cả nước ra quân ‘Kỳ nghỉ Hồng’ 2025 tại Lạng Sơn

Dương Triều Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Chiến dịch tình nguyện ‘Kỳ nghỉ Hồng’ năm 2025 khởi động tại Lạng Sơn, với nhiều hoạt động gắn chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trẻ, từ hỗ trợ thủ tục hành chính, định danh điện tử đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ngày 23/8, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch. Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm; Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Nguyễn Kim Quy; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn; cùng hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham dự.

z6936047340218-7184a6a5f6b3d4c2634bec3bf08da470.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, 'Kỳ nghỉ Hồng' là một trong bốn mũi nhọn của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025, bên cạnh 'Mùa Hè Xanh', 'Hoa phượng Đỏ', 'Hành quân Xanh' và chương trình 'Tiếp sức mùa thi'. Với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”, 'Kỳ nghỉ Hồng' phát huy vai trò chuyên môn của lực lượng cán bộ, công chức, công nhân, viên chức trẻ trong phục vụ cộng đồng.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, hoạt động hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục, hướng dẫn định danh điện tử, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến càng có ý nghĩa. “Những việc làm cụ thể ấy góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ trẻ gần dân, trọng dân, tận tụy phục vụ nhân dân”, anh nhấn mạnh.

z6936047005512-8327b26660a76af967d8c304ca9ffa8d.jpg
Ban tổ chức trao tặng phòng học tin học cho học sinh tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: LÂM ĐĂNG HẢI

Tại Lạng Sơn, nhiều công trình an sinh xã hội và hoạt động thiết thực đã được triển khai: Tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng chống lừa đảo trên không gian mạng; tư vấn sức khỏe, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới; trao quà cho 20 gia đình chính sách; tặng 30 suất học bổng và 10 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Cùng ngày, Ban tổ chức khánh thành phòng máy tính tại trường Tiểu học Hồng Phong, sân chơi thiếu nhi tại xã Đồng Đăng và Nhà nhân ái cho hộ dân thuộc diện xóa nhà tạm.

Chiến dịch cũng triển khai sáng kiến 'Ngày thứ Bảy tình nguyện', nơi cán bộ, công chức trẻ trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Lạng Sơn, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Kêu gọi đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy trí tuệ và nhiệt huyết, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tin tưởng 'Kỳ nghỉ Hồng' sẽ để lại những công trình, phần việc cụ thể, lan tỏa tinh thần tiên phong, sáng tạo và nghĩa tình của tuổi trẻ Việt Nam.

Dương Triều Dương Triều
#Kỳ nghỉ hồng #Chiến dịch Hè #Hè tình nguyện #Tỉnh Lạng Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục