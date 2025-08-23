Tuổi trẻ cả nước ra quân ‘Kỳ nghỉ Hồng’ 2025 tại Lạng Sơn

SVO - Chiến dịch tình nguyện ‘Kỳ nghỉ Hồng’ năm 2025 khởi động tại Lạng Sơn, với nhiều hoạt động gắn chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trẻ, từ hỗ trợ thủ tục hành chính, định danh điện tử đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ngày 23/8, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch. Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm; Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Nguyễn Kim Quy; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn; cùng hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham dự.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, 'Kỳ nghỉ Hồng' là một trong bốn mũi nhọn của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025, bên cạnh 'Mùa Hè Xanh', 'Hoa phượng Đỏ', 'Hành quân Xanh' và chương trình 'Tiếp sức mùa thi'. Với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”, 'Kỳ nghỉ Hồng' phát huy vai trò chuyên môn của lực lượng cán bộ, công chức, công nhân, viên chức trẻ trong phục vụ cộng đồng.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, hoạt động hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục, hướng dẫn định danh điện tử, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến càng có ý nghĩa. “Những việc làm cụ thể ấy góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ trẻ gần dân, trọng dân, tận tụy phục vụ nhân dân”, anh nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao tặng phòng học tin học cho học sinh tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: LÂM ĐĂNG HẢI

Tại Lạng Sơn, nhiều công trình an sinh xã hội và hoạt động thiết thực đã được triển khai: Tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng chống lừa đảo trên không gian mạng; tư vấn sức khỏe, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới; trao quà cho 20 gia đình chính sách; tặng 30 suất học bổng và 10 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Cùng ngày, Ban tổ chức khánh thành phòng máy tính tại trường Tiểu học Hồng Phong, sân chơi thiếu nhi tại xã Đồng Đăng và Nhà nhân ái cho hộ dân thuộc diện xóa nhà tạm.

Chiến dịch cũng triển khai sáng kiến 'Ngày thứ Bảy tình nguyện', nơi cán bộ, công chức trẻ trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Lạng Sơn, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Kêu gọi đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy trí tuệ và nhiệt huyết, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tin tưởng 'Kỳ nghỉ Hồng' sẽ để lại những công trình, phần việc cụ thể, lan tỏa tinh thần tiên phong, sáng tạo và nghĩa tình của tuổi trẻ Việt Nam.