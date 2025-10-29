Từ WeChoice Awards đến Olympic Sinh học: Chặng đường không giới hạn của nam sinh ngành Công nghệ thẩm mỹ

SVO - Đinh Trường Nguyên Khang (sinh năm 2005) là sinh viên ngành Công nghệ thẩm mỹ, Trường Đại học Văn Lang. Ngoài vai trò violinist biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn như WeChoice Awards 2024, Khang còn đạt thành tích xuất sắc trong học tập, đứng đầu khoa và đại diện tham dự Olympic Sinh học toàn quốc lần thứ V năm 2025.

Từ cây đàn violin đến hành trình chinh phục học thuật

Đinh Trường Nguyên Khang - sinh viên ngành Công nghệ thẩm mỹ.

Chia sẻ về cảm xúc khi được vinh danh là gương mặt tiêu biểu của Khoa Công nghệ Ứng dụng, Khang bày tỏ: “Không chỉ tự hào mà mình còn cảm thấy trở thành gương mặt tiêu biểu là một nhiệm vụ mới – để truyền thông cho Khoa Công nghệ Ứng dụng nói chung và ngành Công nghệ thẩm mỹ nói riêng, giúp ngày càng nhiều bạn trẻ biết đến. Vì đây là ngành mới và Trường Đại học Văn Lang là trường đầu tiên mở ngành này với mục tiêu đào tạo cử nhân chăm sóc sắc đẹp, điều chế mỹ phẩm mang thương hiệu Việt Nam”.

Nhớ lại hành trình chuẩn bị cho Olympic Sinh học toàn quốc lần thứ V, Khang chia sẻ rằng đó là một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy kỷ niệm: “Các thầy cô đã dành rất nhiều tâm huyết không chỉ để truyền đạt kiến thức lý thuyết mà còn hướng dẫn kỹ năng thực hành, giúp chúng mình tiếp cận các thiết bị, kiến thức thực tiễn, và hoàn thiện hồ sơ để dự thi. Với mình, được góp mặt trong top 5 thí sinh đại diện trường tham dự cuộc thi tại Đại học Sư phạm Huế là một vinh dự lớn”. Không chỉ học hỏi thêm kiến thức chuyên môn và kỹ năng phòng thí nghiệm, Khang còn có cơ hội giao lưu, kết bạn với sinh viên từ nhiều trường đại học lớn trên cả nước.

Nguyên Khang cùng nhóm đại diện tham dự Olympic Sinh học toàn quốc lần thứ V năm 2025.

Phòng thí nghiệm trở thành nơi nuôi dưỡng giấc mơ làm đẹp Việt

Không chỉ nổi bật trong học tập và nghệ thuật, Nguyên Khang còn đam mê nghiên cứu và sáng tạo mỹ phẩm. Từ những buổi học trong phòng thí nghiệm, Khang đã tự tay điều chế ra nhiều sản phẩm có công thức riêng như kem dưỡng da và serum phục hồi da - kết tinh giữa kiến thức, kiên nhẫn và tình yêu với cái đẹp.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình ấy, Khang kể: “Mình nhớ nhất là khóa học làm kem dưỡng da cùng các bạn sinh viên trao đổi đến từ Trường Đại học Degu (Hàn Quốc). Các bạn vừa dễ thương vừa nhiệt tình, cùng phối hợp với giảng viên hướng dẫn chúng mình thực hành từng bước. Dù chỉ là một sản phẩm chăm sóc da cơ bản, nhưng điều khiến mình nhớ mãi chính là niềm vui và không khí sôi nổi khi được làm việc chung với các bạn quốc tế”.

Trên sân khấu hay trong phòng lab, nam sinh đều tỏa sáng với niềm đam mê và tinh thần kỷ luật.

Không phải mọi thí nghiệm đều thuận lợi. Khang thừa nhận quá trình điều chế luôn đầy thử thách, có sản phẩm không đạt về kết cấu, có loại mùi hương gây khó chịu, hay hiệu quả chưa cao, khiến cậu phải “tốn không ít thời gian và chi phí” để tìm ra công thức tối ưu.

Tuy vậy, sự kiên trì đã được đền đáp. Gần đây, Khang cho biết cậu đã điều chế thành công serum làm dịu và phục hồi da ứng dụng công nghệ vi sinh, lấy cảm hứng từ nguyên lý “lợi khuẩn” trong sữa chua.

Không dừng lại ở đó, những chuyến học tập và trải nghiệm tại Hàn Quốc - quốc gia dẫn đầu về công nghệ làm đẹp, đã giúp Khang mở rộng tầm nhìn về ngành mỹ phẩm.

“Ngoài những buổi thực hành, mình được tiếp cận nhiều công nghệ tiên tiến, như chiết xuất nhân sâm ứng dụng trong mỹ phẩm chống lão hóa hay công nghệ vi kim hiện rất thịnh hành trên mạng xã hội. Những điều đó truyền cảm hứng để mình tiếp tục phát triển ngành mỹ phẩm mang thương hiệu Việt, do người Việt và cho người Việt”.

Không chỉ là một violinist biểu diễn tại WeChoice Awards 2024, Nguyên Khang còn là sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực Công nghệ thẩm mỹ.

Khi âm nhạc và khoa học cùng hòa chung một nhịp điệu

Song song với việc học ngành Công nghệ thẩm mỹ tại Trường Đại học Văn Lang, Nguyên Khang còn được biết đến là một nghệ sĩ violin tự do - người mang đam mê âm nhạc song hành cùng tinh thần nghiên cứu khoa học. Với Khang, hai thế giới tưởng chừng khác biệt - phòng thí nghiệm và sân khấu - lại bổ sung cho nhau, giúp cậu tìm thấy sự cân bằng và cảm hứng trong cuộc sống.

Chia sẻ về hành trình ấy, Khang cười nói: “Mọi người thường thấy lạ khi một nhà nghiên cứu lại xuất hiện trên sân khấu như một nghệ sĩ - giống như dược sĩ Tiến vậy. Nhưng mình luôn tin, nếu có đam mê và kỷ luật, ta có thể sống trọn vẹn ở cả hai vai trò. Mình vừa nghiên cứu hóa - mỹ phẩm, vừa hoạt động âm nhạc với vai trò violinist tự do.”

Trong âm nhạc, Khang từng góp mặt tại WeChoice Awards 2024, dàn giao hưởng TUSO - The United Saigon Orchestra, và nhiều sân khấu lớn nhỏ trên cả nước. Cậu cũng có cơ hội hợp tác cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Đông Nhi trong album “The Dream Theater - Kỵ sĩ và Ánh sao”, hay tham gia biểu diễn tại các chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia.

“Được tham gia trong dự án này là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp violin của mình - vừa là cơ hội học hỏi, vừa là thành tựu giúp mình khám phá sâu hơn bản thân trong vai trò một nghệ sĩ trẻ”, nam sinh bày tỏ.

Dù còn rất trẻ, nhưng Khang đã nỗ lực cân bằng từ thành tích học tập, hoạt động nghệ thuật, cho đến việc sáng lập nhóm nhạc trẻ V.A.O Band. “Cuộc sống là hành trình khám phá và trải nghiệm. Mình trân trọng mọi khoảnh khắc - dù là sinh viên, giáo viên hay nghệ sĩ. Đặc biệt, việc thành lập V.A.O Band, một nhóm nhạc nhỏ nhưng đầy đam mê là một trong những niềm tự hào lớn nhất của mình”, anh bày tỏ.

“Ngại làm là mất cơ hội” - thông điệp mà Nguyên Khang gửi đến các bạn trẻ đang tìm kiếm đam mê và hướng đi cho mình.

Khi được hỏi về định hướng tương lai, Khang không chọn một con đường duy nhất, mà chọn sự tự do sáng tạo giữa nghệ thuật và khoa học: “Mình không chọn trở thành nghệ sĩ hay nhà sáng chế, vì mình tin mỗi lựa chọn trong tương lai đều đúng đắn. Mình muốn được làm mỹ phẩm - chăm sóc sắc đẹp cho bản thân, gia đình và khách hàng; đồng thời vẫn được đứng trên sân khấu, để âm thanh của cây violin chạm đến tâm hồn khán giả. Mình thích cảm giác tạo ra sản phẩm của riêng mình, và cũng thích cảm giác nghe tiếng vỗ tay sau mỗi bản nhạc”.

Gửi lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ đang tìm kiếm đam mê, Khang bày tỏ: “Ngại làm là mất cơ hội. Hãy cứ làm, đừng quá lo về kết quả vì bạn luôn nhận được phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của mình”. Với Nguyên Khang, tuổi trẻ chính là hành trình không ngừng thử thách giới hạn - nơi mỗi nỗ lực, mỗi đam mê đều góp phần tạo nên “viên kim cương” mang tên bản lĩnh và khát vọng của người trẻ Việt.

(Ảnh: NVCC)