Từ nhạc phim đến kỳ tích: Vì sao “Golden” trở thành hiện tượng quốc tế?

HHTO - Bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunter của Netflix không chỉ giữ hạng 2 trong top phim quốc tế được xem nhiều nhất suốt 5 tuần liền, mà còn tạo nên “cơn sốt” với ca khúc Golden liên tục thống trị Billboard HOT 100. Sự kết hợp giữa yếu tố K-pop bắt tai và câu chuyện hấp dẫn giúp phim chinh phục khán giả.

Kể từ khi ra mắt, ca khúc Golden từ bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters đã nhanh chóng “phá đảo” các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu. Bài hát không chỉ vươn lên vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 mà còn đồng thời dẫn đầu Billboard Global 200 và UK Official Singles Chart.

Đây là cột mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một nhóm nữ KPop (dù là nhóm nhạc ảo trong phim) đạt hạng 1 tại cả Mỹ lẫn Anh. Golden nhận về gần 32 triệu lượt nghe chỉ trong tuần đầu ra mắt và hiện đã vượt mốc 300 triệu lượt nghe trên Spotify.

Lyrics Video của ca khúc Golden.

Để lý giải sự thành công của Golden với tư cách là một ca khúc nhạc phim, không thể bỏ qua sự bùng nổ của chính bộ phim KPop Demon Hunters. Bộ phim hoạt hình ca nhạc do Netflix sản xuất giữ hạng 2 trong danh sách phim quốc tế được xem nhiều nhất suốt 5 tuần liên tiếp.

Theo Greenlight Analytics, bộ phim có tiềm năng trở thành một trong những phim hoạt hình thành công nhất của Netflix, được ví như một “sự hiện đại hóa hoàn hảo” của những siêu phẩm hoạt hình kết hợp âm nhạc từ Disney. Điểm khác biệt nằm ở việc Netflix đã biết tận dụng triệt để sức hút của KPop - một yếu tố văn hóa đang phủ sóng toàn cầu.

Bộ phim có tiềm năng trở thành một trong những phim hoạt hình thành công nhất của Netflix.

Trong bối cảnh làn sóng Hallyu liên tục mở rộng tại phương Tây, đặc biệt khi những nhóm nhạc như BLACKPINK hay LE SSERAFIM góp mặt ở các sự kiện âm nhạc hàng đầu như Coachella, việc Netflix lồng ghép KPop vào sản phẩm là một chiến lược thông minh.

Không chỉ đem đến những giai điệu dễ viral, bộ phim còn khai thác trực tiếp nhu cầu ngày càng cao đối với sản phẩm giải trí gia đình. Theo số liệu, 15% tổng lượt xem phim toàn cầu hiện đến từ thể loại gia đình - một minh chứng cho xu hướng phụ huynh muốn tìm kiếm lựa chọn thay thế an toàn cho con trẻ thay vì YouTube hay TikTok.

Việc Netflix lồng ghép KPop vào sản phẩm là một chiến lược thông minh.

Về chất lượng âm nhạc, Golden gây ấn tượng bởi giai điệu sôi động, ca từ tràn đầy hy vọng và đoạn điệp khúc dễ nhớ, dễ hát theo. Giọng ca kiêm sáng tác Ejae - người từng sáng tác cho EXO, Red Velvet cùng sự góp giọng của Audrey Nuna và Rei Ami đã tạo nên một ca khúc vừa hiện đại vừa cảm xúc. Đứng sau ca khúc cũng là đội ngũ sản xuất hàng đầu gồm Teddy Park (chủ tịch của The Black Label), Lindgren (từng hợp tác với BTS, TWICE) và giám sát âm nhạc Ian Eisendrath, giúp ca khúc đạt chuẩn quốc tế mà vẫn giữ chất KPop đặc trưng.

Golden gây ấn tượng bởi giai điệu sôi động và ca từ tràn đầy hy vọng.

Nữ nghệ sĩ Ejae cho rằng cô cũng dự đoán được phần nào về sự thành công của Golden. Tuy nhiên, bản thân cô cũng không thể ngờ rằng bài hát sẽ trở thành một hiện tượng âm nhạc mang tầm cỡ quốc tế. Khi được hỏi để lý giải về nguyên nhân của điều này, Ejae cho rằng sự sôi động và cảm xúc tràn trề hy vọng trong bài hát chính là yếu tố giúp Golden chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả.

“Tôi tin rằng đó chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà con người cần được tiếp thêm hy vọng và Golden đã làm được điều đó”, Ejae chia sẻ.

Ejae cho rằng cô cũng dự đoán được phần nào về sự thành công của Golden.

Bên cạnh đó, Netflix và Sony Music (đơn vị phát hành ca khúc) đã triển khai hàng loạt hoạt động quảng bá sáng tạo: từ việc phát hành Lyric Video, bản instrumental đến tổ chức sự kiện Sing-Along Bus tại Lollapalooza, cho phép khán giả trực tiếp trải nghiệm và cover Golden. Trên mạng xã hội, hashtag #KPopDemonHunters lan tỏa mạnh mẽ, kéo theo hàng loạt video cover, dance challenge trên TikTok và Instagram. Sự hưởng ứng của nhiều thần tượng KPop ngoài đời thực càng góp phần khuếch đại hiệu ứng lan truyền, biến Golden thành một “viral hit” đúng nghĩa.