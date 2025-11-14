Truy Tìm Long Diên Hương có xứng đáng là phim hài hành động xịn nhất năm 2025?

HHTO - Truy Tìm Long Diên Hương là tựa phim điện ảnh thuộc thể loại hài - hành động duy nhất ra rạp trong năm 2025 tính đến hiện tại, với sự tham gia diễn xuất chính của Quang Tuấn, Nguyên Thảo, Ma Ran Đô, Hoàng Tóc Dài, Doãn Quốc Đam,...

Lấy bối cảnh làng chài An Hải, Truy Tìm Long Diên Hương mở đầu khi báu vật linh thiêng của ngư dân - Long diên hương - bị mất cắp. Long Diên Hương vốn được xem là “báu vật của biển cả”, tượng trưng cho niềm tin, may mắn và sự che chở của Ngư Ông. Tâm (do Quang Tuấn thủ vai), Hoàng (Trần Minh Hoàng thủ vai) và "báo thủ" Tuấn Mô-đen (Ma Ran Đô) vô tình bị cuốn vào vòng tình nghi. Hành trình truy tìm "Long diên hương" bắt đầu với sự trợ giúp "bất đắc dĩ" từ cô bán cá Út Linh (Nguyên Thảo).

Kịch bản của Truy Tìm Long Diên Hương được xây dựng theo kết cấu 3 hồi kinh điển, cốt truyện chặt chẽ, không quá đánh đố người xem - điều giúp phim duy trì nhịp điệu nhanh, dễ tiếp cận với khán giả đại chúng. Trung thành với định hướng phim hài - hành động, Truy Tìm Long Diên Hương tận dụng triệt để hài tình huống và các pha hành động võ thuật được dàn dựng chỉn chu, chân thực.

Phần lớn bộ phim là các phân cảnh "tác động vật lý" nhưng không tạo cảm giác nặng nề, trái lại được nêm nếm "gia vị" hài hước nhẹ nhàng, hợp lý. Cộng hưởng cùng diễn xuất duyên dáng từ dàn diễn viên chính lẫn phụ, bộ phim đang nhận được nhiều phản hồi tích cực khi có tính giải trí cao và hành động mãn nhãn.

Phần lớn các cảnh hành động trong Truy Tìm Long Diên Hương đều do "chính chủ" thực hiện, không có nhiều sự can thiệp của diễn viên đóng thế hay kỹ xảo.

Về diễn xuất, Quang Tuấn là một nhân tố gây bất ngờ lớn bởi loạt pha đánh đấm ấn tượng, tiếp tục khẳng định thế mạnh diễn xuất bằng ánh mắt khi thể hiện rõ nét tinh thần của một võ sư miền biển hiền lành nhưng cương trực.

Vào vai cậu em trai "siêu báo" của Quang Tuấn, Ma Ran Đô thể hiện khá tròn trịa tính cách vừa "láu cá", ham chơi; vừa chất chứa nhiều tổn thương từ gia đình. Tuy nhiên trong một số phân đoạn bùng nổ cảm xúc, nam diễn viên trẻ vẫn chưa có sự tiết chế, ít nhiều còn mang dáng dấp kịch nói hơn là điện ảnh.

Đảm nhận chính phần "chọc cười" khán giả, bộ đôi "oan gia" Nguyên Thảo - Trần Minh Hoàng mang đến những màn tung hứng mảng miếng ăn ý, tự nhiên. Bên cạnh đó, hình tượng "đại ca rơm" và phần thể hiện vừa vặn của Doãn Quốc Đam góp phần tạo nên không khí kịch tính nhưng không quá căng thẳng cho bộ phim.

Nguyên Thảo toả sáng với vai diễn Út Linh, đặc biệt là màn quay xe cực "mượt" khiến khán giả không thể nhịn cười.

Một điểm sáng khác trong Truy Tìm Long Diên Hương là khai thác vừa đủ yếu tố văn hoá tín ngưỡng của người dân miền duyên hải. Hình ảnh lăng thờ Ngư Ông, nghi lễ Nghinh Ông hay niềm tin truyền đời của dân làng vào “báu vật biển” được lồng ghép khéo léo và xuyên suốt. Đó vừa là cái cớ để mở đầu cho tất cả, cũng vừa mở rộng thêm lớp ý nghĩa về niềm tin và sự gắn bó tâm linh của những ngư dân trong làng.

Tuy nhiên, điểm hạn chế nhỏ của Truy Tìm Long Diên Hương chính là thiếu đi những khoảng lặng cần thiết để người xem kịp nắm bắt diễn biến trong tâm lý nhân vật, đặc biệt ở các phân đoạn tranh cãi giữa hai anh em Tuấn Mô Đen (Ma Ran Đô) và Tâm (Quang Tuấn). Tiết tấu hài và hành động dày đặc khiến một số phân đoạn hơi "ồn", chưa có nhiều không gian để ngôn ngữ điện ảnh được hiện diện.

Nhìn chung, Truy Tìm Long Diên Hương hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình: bám sát thể loại, mang đến một bộ phim hài hành động đúng nghĩa, chỉn chu và đậm dấu ấn Việt Nam, phục vụ hiệu quả nhu cầu giải trí đơn thuần của khán giả. Hiện tại, bộ phim cũng đang có lợi thế về mặt thị trường khi không phải cạnh tranh với quá nhiều tác phẩm mới, vì thế việc cán mốc trăm tỷ doanh thu phòng vé có thể không còn quá xa.