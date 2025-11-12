Nguyên Thảo tiết lộ: “Diễn không cần cascadeur, nhiều lúc quên mình là con gái”

HHTO - Trở lại màn ảnh rộng với vai diễn Út Linh trong "Truy Tìm Long Diên Hương", Nguyên Thảo đã có màn hóa thân thần đầy ấn tượng và thể hiện hết mình khi đóng những cảnh hành động.

Lấy bối cảnh tại một làng chài ven biển Bình Thuận, Truy Tìm Long Diên Hương xoay quanh câu chuyện báu vật Long Diên Hương bất ngờ bị đánh cắp trước thềm lễ hội. Vụ việc đẩy anh em Tâm - Tuấn (Quang Tuấn - Ma Ran Đô) cùng Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng Tóc Dài vào hành trình truy tìm đầy gian nan. Bộ tứ phải chạm trán và đối đầu với nhiều băng nhóm, trong đó có băng đảng của Cường "Liều" (Doãn Quốc Đam).

Dàn diễn viên Truy Tìm Long Diên Hương trong buổi ra mắt phim ngày 11/11.

Thuộc tuyến chính diện, Nguyên Thảo có nhiều đất diễn trải dài từ đầu đến cuối phim. Nhân vật Út Linh của cô mang đến một hình ảnh đầy sự trượng nghĩa, nhiệt huyết, hết lòng hy sinh vì bạn bè.

Nguyên Thảo cho biết nhiều lúc quên mất mình là con gái trong lúc nhập vai: "Giờ nhìn lại, chợt nhận ra mình là "nữ chính" đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bởi trong phim, hầu hết các vai diễn từ chính diện đến phản diện đều do các nam diễn viên đảm nhận. Tuyến chính chỉ có Út Linh là con gái. Mình bỗng nhiên cũng mạnh mẽ, gai góc không khác gì mấy anh".

Nữ diễn viên bộc bạch, trước đây chắc chưa ai dám nghĩ cô có thể vào các vai hành động dù rất thích đóng. Nguyên Thảo cũng không có nhiều cảnh hành động trong phim như Quang Tuấn, Ma Ran Đô hay Hoàng Tóc Dài. Nhưng cô lại cực kỳ gây ấn tượng với các cảnh "đua xe ba gác".

Nguyên Thảo chia sẻ trong ngày đầu tập thử xe, dù chỉ tập khoảng mấy chục phút nhưng cô cảm giác chân tay tê cứng vì phải gồng mình. Tuy nhiên, nữ diễn quyết tâm tập cho bằng được mới thôi.

Nguyên Thảo gồng gánh Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Hoàng Tóc Dài trên xe ba gác.

"May mắn là sau vài buổi đã làm chủ được chiếc xe. Hầu như các cảnh đều có sẵn diễn viên cascadeur túc trực, nhưng mình quyết tâm cho bạn ngồi nghỉ vì mình muốn tự mình đóng dù biết sẽ nguy hiểm. Mình hay đùa với ekip là những cảnh quay của Út Linh đa phần trên xe, nếu không làm chủ được thì đâu còn gì để diễn.

Cũng rất tự hào rằng những cảnh xe lao đi với tốc độ nhanh, bo cua Thảo đều xử lý gọn gàng. Sau khi phim đóng máy, hai bàn tay mình chai luôn vì lái xe quá nhiều" - Nguyên Thảo bày tỏ.

Nữ diễn viên hào hứng khi tái ngộ Quang Tuấn: "Hai anh em chơi với nhau rất thân ngoài đời, nhưng kể từ Tết Ở Làng Địa Ngục đến nay ít có cơ hội đóng chung tuyến nhân vật. Lần này, Út Linh cũng có chút cảm mến với anh Tâm, nên nhiều người hay trêu hai nhân vật còn duyên nợ từ vũ trụ Làng Địa Ngục đến vũ trụ hành động Long Diên Hương. Cũng lần đầu được thấy anh Tuấn đóng các cảnh hành động, Thảo rất nể phục".

Về Ma Ran Đô, Nguyên Thảo nhận định: "Đô là người trêu chọc Thảo nhiều nhất trên set. Lúc mới gặp Đô cũng lạnh lùng, cool ngầu lắm, mà càng tiếp xúc thân hơn thấy nam thần của phim rất là… tưng tửng hài hước. Những lúc trên set quay căng thẳng, có mấy màn "quăng miếng" hài hước của Đô là ekip phần nào giải tỏa liền".