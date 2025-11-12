LUX - Bản giao hưởng "thánh ca" của Rosalía: Ranh giới giữa Pop và giao hưởng

Rosalía đã khiến cả giới nhạc Pop hướng mắt về mình khi phát hành album mang tên LUX. Đây là dự án phòng thu thứ tư của cô, nối tiếp Motomami (2022) và đánh dấu mốc chuyển mình sâu sắc hơn trong sự nghiệp. Trước đó, nữ ca sĩ đã tổ chức buổi nghe trước album dành cho người hâm mộ, một số nhà phê bình và nhận về nhiều lời khen có cánh.

Rosalía đã có bước chuyển mình trong sự nghiệp âm nhạc với album LUX.

Buổi nghe trước album LUX gây bão khi mang đậm tính nghệ thuật.

Trong bức ảnh bìa của album LUX, nữ nghệ sĩ xuất hiện với hình ảnh vừa quen vừa lạ. Theo phân tích từ các tạp chí lớn, màu trắng của trang phục mang ý nghĩa “sự thanh khiết, sự trao đi và bắt đầu” trong khi đôi môi ánh vàng có thể hình tượng hóa giọng hát của Rosalía như một “vũ khí thần thánh".

Bìa album lại mang nhiều hàm ý nghệ thuật của nữ ca sĩ.

LUX được cấu trúc như một bản giao hưởng Orchestral Pop hiện đại khi được chia thành bốn phần, với tổng cộng 18 bài ở phiên bản vật lý và lời hát bằng ít nhất 13 ngôn ngữ bao gồm Catalan, Tây Ban Nha, Anh, Đức, Nhật, Ả Rập, Latinh và nhiều hơn nữa. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, Rosalía cho biết bản thân đã sản xuất đến 97% dự án này.

LUX là lời khẳng định tầm nhìn cá nhân và sự đầu tư cực kỳ nghiêm túc của Rosalía.

Âm nhạc trong LUX không đơn thuần là pop hook dễ nghe mà là sự kết hợp giữa dàn dây giao hưởng, hợp xướng và các yếu tố flamenco truyền thống nhưng được đặt trong bối cảnh mang hơi hướng thiêng liêng và nghệ thuật đương đại.

Thay vì mở màn bằng sự bùng nổ, Sexo, Violencia y Llantas lại dẫn dắt người nghe vào LUX một cách đầy tinh tế, như một bức màn được kéo lên chầm chậm. Ca khúc không thiên về ca từ du dương mà là một dòng chảy của cảm xúc, nhẹ nhàng đặt nền móng cho các chủ đề xuyên suốt album: Ham muốn, sự hối tiếc và những vết thương thầm kín. Màn khởi đầu này là một lựa chọn đầy dụng ý của Rosalía, mời gọi khán giả bước vào không gian tĩnh lặng trước khi đối diện với những phức tạp và sự vĩ đại sắp tới.

Bài hát giống như lời tự sự đầu tiên, báo hiệu một hành trình tâm linh và nghệ thuật sâu sắc.

Đến Berghain - ca khúc chủ đề mang tính tiên phong, định hình cho sự thử nghiệm táo bạo của LUX. Bài hát là một sự pha trộn không tưởng giữa Opera Baroque hùng tráng và âm thanh Techno Industrial mạnh mẽ, tạo nên một bầu không khí vừa thần thánh vừa tối tăm. Với bài hát này, Rosalía đã sử dụng giọng hát giàu kỹ thuật để mô tả nỗi ám ảnh trong một mối quan hệ, nơi cái tôi tan chảy vào đối phương.

Berghain - ca khúc chủ đề nhận về nhiều lời tán dương.

Ca khúc khép lại album - Magnolias là một kết thúc đầy cảm xúc và tinh tế. Nếu Berghain là sự đối đầu, thì Magnolias là sự giải thoát. Bài hát mang không khí thân mật, trữ tình như một điểm hẹn lãng mạn ở cõi siêu nhiên.

Magnolias được nhận xét là ca khúc hoàn hảo để khép lại LUX.

Nhờ cách tiếp cận như vậy, LUX đã nhận được lời khen ngợi rộng rãi, theo cánh truyền thông. Nhiều trang phê bình âm nhạc nhận xét rằng album là “một tác phẩm đòi hỏi người nghe kiên nhẫn, một cuộc giao tranh giữa cổ điển và hỗn loạn, mà chỉ Rosalía mới có thể thực hiện”.

LUX được Pitchfork đánh giá cao với 8.6/10 điểm.

Khi thẩm thấu LUX, cảm giác người nghe nhận được là một nghi lễ hơn là một album nhạc đơn thuần. Tác phẩm này đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc từ người nghe, và đổi lại, sự chiêm nghiệm mà nó mang lại là hoàn toàn xứng đáng. Điều ấn tượng nhất chính là cách Rosalía sử dụng giọng hát như một chất liệu đa sắc, linh hoạt xây dựng nên không gian âm thanh cho album: Lúc thì nó là dàn hợp xướng thánh thót như trong nhà thờ, lúc lại là tiếng gào thét bị bóp méo, đầy nội lực.

LUX đã đạt đến gần 43 triệu lượt nghe trên Spotify chỉ trong ngày đầu tiên ra mắt.

Sự dịch chuyển liền mạch giữa các ngôn ngữ từ tiếng Đức kịch tính đến tiếng Tây Ban Nha đầy nhiệt huyết đã thành công giữ chân sự tập trung, không cho phép người nghe phân tâm. Rõ ràng, đây là một album "chín" và "khó tính" hơn hẳn Motomami. Nó không nhằm mục đích thống trị bảng xếp hạng, mà là tạo ra một trải nghiệm tinh thần sâu sắc, thách thức công chúng định nghĩa lại mối quan hệ của họ với nhạc Pop.

Với LUX, Rosalía không chỉ quay lại mà đang mở một chương mới, nơi cô đặt mình giữa sự nữ tính, nghệ thuật và linh thiêng, nơi Pop không chỉ để nghe mà để trải nghiệm. Nếu bạn sẵn sàng, hãy cho mình 60 phút và đeo tai nghe, bởi LUX không chờ bạn trên bảng xếp hạng, mà đòi hỏi bạn bước vào thế giới của nó.