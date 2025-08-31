Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Truy tìm đối tượng lừa bán đất Phú Quốc

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh An Giang vừa phát thông báo truy tìm Trịnh Thị Thủy để điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thuỷ bị tố lừa bán đất Phú Quốc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Sáng 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định truy tìm Trịnh Thị Thủy (SN 1978, thường trú tại Thanh Hóa, ở Hà Nội) để phục vụ điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, chị N.T.L đến cơ quan Công an tố giác Thuỷ có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua xác minh, cơ quan công an xác định, năm 2021, L. mua của Thuỷ 1 thửa đất có diện tích hơn 123m2 tại xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) với giá 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận cọc 400 triệu đồng, Thủy hứa sẽ hoàn tất thủ tục sang tên mới nhận phần còn lại. Tuy nhiên, chị L. phát hiện thửa đất không thuộc sở hữu của Thủy.

thuy-copy.jpg
Quyết định truy tìm Trịnh Thị Thủy để phục vụ công tác điều tra.

Để tiếp tục chiếm đoạt, Thủy cam kết giao đổi hai thửa đất khác tại Thanh Hóa và yêu cầu L. chuyển thêm 420 triệu đồng. Tin lời, gia đình L. đã chuyển trước 220 triệu đồng.

Ít ngày sau, Thủy đưa cho L. hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình và đòi thêm 200 triệu đồng. Khi nhờ bạn kiểm tra, L. mới biết đây là giấy tờ giả nên làm đơn tố giác và giao nộp chứng cứ cho công an. Kết quả giám định khẳng định hai giấy chứng nhận trên đều giả mạo.

Ngày 27/3/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Thủy bỏ trốn. Công an An Giang kêu gọi cá nhân, tổ chức có thông tin về Thủy báo ngay cho Công an An Giang hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Nhật Huy
#Phú Quốc #làm giả sổ đỏ #lừa đảo #An Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục