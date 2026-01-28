Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) tự hào với danh hiệu Anh hùng Lao động

HHTO - Trong không khí trang nghiêm, xúc động và đầy tự hào, ngày 28/01, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ mừng công đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động và Sơ kết học kỳ I, năm học 2025-2026. Sự kiện là dấu mốc đặc biệt, ghi nhận hành trình gần ba thập kỷ bền bỉ, tiên phong và nhân văn của Nhà trường trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Danh hiệu Anh hùng Lao động - phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng - là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp nổi bật, lâu dài và có sức lan tỏa của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) trong công cuộc đổi mới giáo dục, xây dựng môi trường học tập nhân văn, lấy học sinh làm trung tâm và hướng tới sự phát triển toàn diện.

Buổi Lễ vinh dự đón nhận sự quan tâm, chúc mừng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy Hà Nội và Văn phòng Chính phủ thông qua những lẵng hoa trang trọng. Sự kiện còn có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Hà Nội, đại diện chính quyền địa phương; các tổ chức giáo dục, đơn vị đối tác cùng đông đảo cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại buổi Lễ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà trường - nhấn mạnh: "Danh hiệu Anh hùng Lao động không chỉ là niềm vinh dự to lớn của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội, mà còn là kết tinh của niềm tin, sự đồng hành bền bỉ giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội. Đây chính là động lực để Nhà trường tiếp tục đổi mới, sáng tạo, kiên định theo đuổi triết lý giáo dục nhân văn, vì hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh."

Trong khuôn khổ buổi Lễ, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội đã tiến hành sơ kết học kỳ I, năm học 2025-2026, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong công tác giảng dạy và học tập. Nhà trường tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục thông qua các chương trình học tập sáng tạo, hoạt động trải nghiệm đa dạng, giáo dục giá trị sống, cùng những thành tích ấn tượng của học sinh tại các sân chơi học thuật, nghệ thuật và thể thao trong nước và quốc tế.

Lễ mừng công khép lại bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Tự hào tiếp bước tương lai, mang đến nhiều cảm xúc và lan tỏa thông điệp về một ngôi trường tiên phong, nhân văn và bền vững. Danh hiệu Anh hùng Lao động không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm lớn lao, thôi thúc Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tiếp tục nỗ lực đổi mới, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và bền bỉ viết tiếp hành trình giáo dục bằng niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì tương lai của trẻ em Việt Nam.