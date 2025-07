Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội

TPO - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu dự đại hội.

Ngày 23/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 299 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 9.000 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng; đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội về những thành tích, kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.



Theo Đại tướng Lương Tam Quang, để có được những kết quả quan trọng, thành tích nổi bật, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của cả tập thể Đảng bộ Công an thành phố, không thể không kể đến sự quan tâm, tin tưởng, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, xuyên suốt của Thành ủy Hà Nội, sự đồng hành sát sao của chính quyền các cấp thành phố đã trở thành điểm tựa vững chắc để lực lượng Công an Thủ đô phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội phải tiếp tục khẳng định vai trò đi đầu trong toàn lực lượng Công an nhân dân triển khai tư duy mới về bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn cách mạng mới.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy CATP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo chính trị của đại hội nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công an thành phố Hà Nội đặt ra mục tiêu không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược, quyết "không để xảy ra sơ suất, dù nhỏ nhất” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an: "Lực lượng Công an Thủ đô phải nhận thức rõ không có cơ hội để kiểm điểm và rút kinh nghiệm nếu để xảy ra sơ suất, thiếu sót trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia”...

Đại hội xác định một số nhiệm vụ đột phá, trong đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là những vấn đề mới, khó, phi truyền thống. Triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy công an 3 cấp, gắn với chế độ chịu trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ trước, các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các mặt công tác công an, nhất là liên quan đến công an cấp xã ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Công an thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; tập trung nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chỉ huy có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững pháp luật, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy đổi mới, thích ứng nhanh với công nghệ mới, sử dụng thành thạo các công cụ số, các trang bị, phương tiện. Phát huy vai trò tự chủ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của công an các cấp, nhất là công an cấp xã....

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XXIX.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.