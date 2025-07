Đảng bộ Công an Thủ đô giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy sức mạnh tập thể

TPO - Trong tháng 7 này, Đại hội Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ XXIX sẽ diễn ra. Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công an CATP đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Với quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện, CATP tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững kỷ cương của Thủ đô.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội (CATP) luôn bám sát chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố. Sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành và đặc biệt là sự tin tưởng, đồng hành, ủng hộ của Nhân dân Thủ đô, toàn lực lượng CATP đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, kế thừa truyền thống anh hùng 80 năm vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng và quyết tâm đổi mới, lực lượng CATP đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là “lá chắn thép”, “thanh bảo kiếm” trung thành, tin cậy, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Cấp ủy các cấp trong CATP Hà Nội đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tính dân chủ, chủ động, sáng tạo và đề cao trách nhiệm cá nhân. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được thực hiện nghiêm túc, tạo nền tảng vững chắc cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Tự phê bình và phê bình được triển khai trên tinh thần thẳng thắn, không né tránh các vấn đề khó khăn, thách thức, kiên quyết khắc phục hạn chế, yếu kém. Vai trò của người đứng đầu được thể hiện rõ ràng qua việc cá thể hóa trách nhiệm, đề cao sự gương mẫu trong hành động và quyết sách.

CATP đã ban hành hàng chục nghị quyết, hướng dẫn và văn bản chỉ đạo phù hợp với đặc thù công tác, bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đồng bộ, liên thông, linh hoạt cao". Các quy chế, quy trình công tác được xây dựng theo hướng rõ ràng, đồng bộ, linh hoạt, khắc phục triệt để những bất cập, chồng chéo giữa giữa các đơn vị, lực lượng.

Trong suốt nhiệm kỳ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đã trở thành nền nếp trong mọi hoạt động của lực lượng Công an Thủ đô.

Việc thực hiện Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng và Quy định số 09-QĐ/ĐUCA về học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức và tinh thần phục vụ nhân dân cho cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng ủy CATP đã chủ động tham mưu Thành ủy và UBND Hà Nội ban hành các văn bản quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu này trong điều kiện cụ thể của Thủ đô.

Trước yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Đảng ủy CATP Hà Nội đã chủ động, kịp thời chỉ đạo kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong CATP. Việc tổ chức lại Công an cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai bài bản, hiệu quả, bảo đảm hoạt động thông suốt từ ngày 1/7/2025.

Trên cơ sở tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy CATP đã tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc không tổ chức Công an cấp huyện theo phương châm “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Xác định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của cán bộ trong toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị, Đảng ủy CATP luôn coi công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt. Việc quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

Trong nhiệm kỳ qua, 655 quần chúng ưu tú đã được kết nạp vào Đảng, góp phần trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Hai nghị quyết chuyên đề quan trọng được ban hành là: Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA (ngày 03/3/2022) về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 18-NQ/ĐUCA (ngày 06/4/2023) về tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy và cấp ủy các cấp trong CATP triển khai mạnh mẽ theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” theo phương châm “Giám sát mở rộng, kiểm tra trọng tâm” giúp phát hiện các trường hợp sai phạm, xem xét, kết luận chính xác, khách quan, xử lý đồng bộ giữa kỷ luật đảng và chính quyền, bảo đảm tính nghiêm minh.

Từ kết quả kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giúp nắm vững tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát hiện những sơ hở, thiếu sót để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, kéo dài và lan rộng, củng cố đoàn kết nội bộ.

Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của toàn Đảng bộ và lực lượng Công an Thủ đô. Phát huy tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.