‘Trùng sinh’ là gì mà khiến Gen Z ‘rần rần’ sử dụng?

Ngôn ngữ chung của gen Z

“Trùng sinh” là một khái niệm quen thuộc trong thể loại truyện xuyên không, giả tưởng, đặc biệt là trong các tác phẩm ngôn tình, kiếm hiệp của Trung Quốc. Theo đúng nghĩa đen, đó là việc một nhân vật sau khi mất đi thì được tái sinh, quay trở lại một thời điểm nào đó trong quá khứ, thường là lúc họ còn trẻ, để thay đổi số phận và làm lại cuộc đời một cách tốt đẹp hơn.

Khái niệm này ban đầu chỉ phổ biến trong giới “mọt sách”, “fan ngôn tình” nhưng với sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube, “trùng sinh” đã bước ra từ các trang tiểu thuyết, trở thành một trào lưu được giới trẻ đón nhận rộng rãi.

Mạng xã hội nhanh chóng “phổ cập” thuật ngữ mới của gen Z. (Ảnh: Why So Serious)

Trần Vũ Thái An, 17 tuổi, học sinh tại THPT Dĩ An, Bình Dương cho biết: “Theo mình, trào lưu “trùng sinh” bắt nguồn từ những câu chuyện audio trên các trang mạng xã hội, những câu chuyện này không có thật và được xây dựng theo một mô típ nào đó cố định”. Thái An thường xuyên bắt gặp những nội dung này trên TikTok và cùng với bạn bè, cô đã biến “trùng sinh” thành một câu nói cửa miệng đầy hài hước và ý nghĩa.

Thái An nhanh chóng “bắt trend”, sử dụng cùng với bạn bè. (Ảnh: NVCC)

Đối với giới trẻ hiện nay, “trùng sinh” không còn mang ý nghĩa quá nghiêm trọng về sự tái sinh, mà trở thành một cách nói ví von để thể hiện sự tiếc nuối khi mắc phải một sai lầm nào đó.

Bạn Hà Trang Linh, 19 tuổi chia sẻ: “Mình thường dùng câu nói này để trêu đùa với bạn bè hay là lúc thật sự bế tắc trong lúc gặp khó khăn”. Linh cũng cho rằng trào lưu này trở nên phổ biến vì “tính phi thực tế, gây cười và nhiều cốt truyện gần gũi với đời sống”.

Sự hài hước và tính gần gũi chính là yếu tố then chốt giúp “trùng sinh” tạo nên “cơn sốt”. Khi làm một điều gì đó không như ý muốn, thay vì than vãn một cách tiêu cực, giới trẻ thường đùa nhau: “Ước gì trùng sinh để làm lại”.

Thái Khánh Ngọc, một sinh viên 19 tuổi tại trường Đại học Giao thông Vận tải, cũng đồng tình rằng trào lưu này “phổ biến vì hài hước và có xu hướng tâm lý chung”. Những câu nói đùa này vừa là cách để giải tỏa căng thẳng, vừa là một cách để gen Z đối mặt với những thiếu sót của bản thân một cách nhẹ nhàng và tích cực hơn.

Phía sau lời đùa “trùng sinh”

Mặc dù “trùng sinh” được sử dụng chủ yếu với mục đích trêu đùa, nhưng đằng sau nó lại là những áp lực vô hình mà giới trẻ ngày nay đang phải đối mặt. Hà Trang Linh thẳng thắn thừa nhận: “Thế hệ trẻ nhất là gen Z ngày nay gặp phải rất nhiều áp lực vô hình: áp lực đồng trang lứa, áp lực trường học, gia đình, xã hội... Dù đôi khi “trùng sinh” chỉ là một câu đùa lúc mệt mỏi nhưng có vài người lại mong muốn điều đấy trở thành thật để có con đường dễ dàng hơn với mình”.

Những chia sẻ của Linh cho thấy, “trùng sinh” không chỉ là một trào lưu giải trí mà còn giúp giới trẻ giải tỏa những gánh nặng này. Trần Vũ Thái An cũng có chung nhận định này: “Mình nghĩ nó cũng có một phần, ngày nay các bạn trẻ phải chịu rất nhiều áp lực từ nhiều mặt trong cuộc sống vì thế họ thường tìm cách để giải tỏa nó và trào lưu trùng sinh là một trong những cách như thế”.

Trend “trùng sinh” phủ sóng mọi lĩnh vực trên mạng xã hội. (Ảnh: DOL English)

Tuy nhiên, giới trẻ cũng rất thực tế trong việc phân biệt giữa ảo tưởng và hiện thực. Khi đối mặt với thất bại trong cuộc sống, họ không hoàn toàn dựa vào suy nghĩ về việc “trùng sinh”. Trần Vũ Thái An chia sẻ: “Trong thực tế, khi bản thân mình phải đối mặt với thất bại thì mình thường dành cho bản thân khoảng thời gian trống để suy ngẫm lại”.