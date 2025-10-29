Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Trung Quốc: Cựu lãnh đạo cơ quan vũ trụ và kiểm toán quân đội mất chức đại biểu quốc hội

Bình Giang

TPO - Cựu Thứ trưởng Hứa Đạt Triết (Xu Dazhe) - từng là giám đốc chương trình không gian vũ trụ, và ông Tôn Bân (Sun Bin) – cựu Tổng kiểm toán Quân ủy Trung ương, vừa bị bãi nhiệm chức vụ đại biểu Nhân đại toàn quốc.

trung-quoc.jpg
Cựu Thứ trưởng Hứa Đạt Triết. (Ảnh: NPC)

Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại) cho biết trong thông báo đưa ra hôm nay (29/10), rằng 5 đại biểu đã bị miễn nhiệm.

Người có vị trí cao nhất trong danh sách là ông Hứa Đạt Triết - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam, cũng từng là lãnh đạo cơ quan hàng không vũ trụ Trung Quốc.

Ông Hứa, 69 tuổi, làm việc tại Bộ Công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc từ năm 1984 và ở đó khoảng 32 năm.

Năm 2013, ông Hứa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, kiêm Cục trưởng Cục vũ trụ quốc gia Trung Quốc, phụ trách chương trình thám hiểm Mặt trăng. Năm 2016, ông là người tuyên bố khởi động chương trình thám hiểm sao Hỏa của Trung Quốc. Cũng trong năm đó, ông Hứa được bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng Hồ Nam, đến năm 2020 trở thành Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này, sau đó từ nhiệm vào tháng 10/2021.

Thiếu tướng Tôn Tân cũng bị miễn nhiệm chức vụ đại biểu Nhân đại, dù lý do chưa được công bố. Ông Tôn là Phó Tổng kiểm toán Quân ủy Trung ương từ năm 2016 - 2020, sau đó được thăng chức làm Tổng kiểm toán, chịu trách nhiệm giám sát chi tiêu tài chính của quân đội Trung Quốc.

Ông Tôn Bân cũng từng là ủy viên Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương.

Trung Quốc gần đây siết chặt chống tham nhũng trong quân đội. Tuần trước, Hội nghị Trung ương 4 khóa XX thông báo khai trừ ra khỏi Đảng 8 tướng lĩnh cấp cao, trong đó có Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông.

Bình Giang
SCMP
#Trung Quốc #Chống tham nhũng #Nhân đại Trung Quốc

