Trung Quốc bổ nhiệm phó chủ tịch Quân ủy Trung ương

Bình Giang

TPO - Trung Quốc bổ nhiệm Thượng tướng Trương Thăng Dân (Zhang Shengmin) làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cơ quan ra quyết định cao nhất của quân đội, sau khi ông Hà Vệ Đông bị miễn nhiệm khỏi vị trí này.

truong-thang-dan.jpg
Ông Trương Thăng Dân được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Ông Trương được bổ nhiệm trong đợt cải tổ lớn nhất sau 8 năm qua ở thượng tầng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi có tới 11 ủy viên Trung ương bị thay thế.

Là một chính ủy kỳ cựu, ông Trương, 67 tuổi, giữ chức Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật của Quân ủy Trung ương từ năm 2017, là người đứng đầu công tác chống tham nhũng trong quân đội.

Ông giữ vai trò quan trọng trong chiến dịch chỉnh đốn quân đội của Chủ tịch Tập Cận Bình, giám sát các cuộc điều tra dẫn đến việc kỷ luật hàng chục tướng lĩnh cấp cao trong những năm gần đây.

Những thay đổi nhân sự này được công bố trong thông cáo ngày 23/10, sau khi Hội nghị Trung ương 4 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX bế mạc, với việc thông qua định hướng phát triển quốc gia cho 5 năm tới.

Trước thềm Hội nghị Trung ương 4, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo 9 tướng lĩnh cấp cao, trong đó có ông Hà Vệ Đông và Miêu Hoa - nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân ủy Trung ương, bị khai trừ ra khỏi Đảng vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và tội danh liên quan đến chức vụ”.

Chín tướng lĩnh này còn bị tước quân hàm và chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố quân sự xem xét truy tố hình sự.

Đây được xem là đợt thanh lọc lớn nhất đối với sĩ quan cấp cao kể từ thời kỳ cải cách, và cũng là lần đầu tiên một Phó Chủ tịch Quân ủy đương nhiệm bị “song khai”, tức khai trừ khỏi cả Đảng lẫn quân đội.

Phần lớn những tướng lĩnh bị miễn nhiệm và khai trừ từng công tác tại Quân khu miền Đông, những đơn vị lâu nay gắn bó mật thiết với ông Hà Vệ Đông và ông Miêu Hoa.

Quân ủy Trung ương gồm 7 thành viên nay chỉ còn 4 người đương nhiệm.

Hội nghị Trung ương 4 diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt nhiều sức ép trong và ngoài nước, từ chi tiêu tiêu dùng trong nước trì trệ đến thỏa thuận thương mại mong manh với Mỹ.

Sự kiện này diễn ra chỉ 1 tuần trước Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình.

CNA
#Trương Thăng Dân #Quân ủy Trung ương #Trung Quốc

