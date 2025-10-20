Trung Quốc công bố số liệu quan trọng trước hội nghị của Đảng

TPO - Nền kinh tế Trung Quốc trong quý III tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đúng như kỳ vọng và đưa nước này tiến gần mục tiêu tăng trưởng của cả năm, bất chấp những bất ổn trong môi trường quốc tế.

Một cảng hàng hoá của Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Theo số liệu được Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố sáng nay (20/10), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III cao hơn mức dự báo 4,76%. Tuy nhiên, mức này cho thấy tốc độ tăng trưởng đang chậm lại, so với mức 5,2% trong quý II và 5,4% trong quý I.

Tính chung 9 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt 5,2%, vượt mục tiêu khoảng 5% mà Bắc Kinh đề ra cho năm nay.

Số liệu được công bố đúng ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình cùng Ban Chấp hành Trung ương dự kiến thảo luận về đề cương Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, văn kiện định hướng các mục tiêu kinh tế - xã hội lớn cho nửa thập kỷ tới.

Trong khi đó, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đối mặt với nhiều thách thức, nổi bật là căng thẳng thương mại mới với Mỹ, nhu cầu trong nước yếu và tình trạng suy giảm kéo dài trong lĩnh vực bất động sản.

“Có nền tảng vững chắc và sự hỗ trợ mạnh mẽ để đạt các mục tiêu cả năm, nhưng điều đó cũng đòi hỏi nỗ lực và quyết tâm rất lớn”, NBS cho biết trong thông cáo ngày 20/10. Doanh số bán lẻ – thước đo quan trọng về tiêu dùng – tăng 3% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước, giảm nhẹ so với mức 3,4% của tháng 8.

Sản lượng công nghiệp tăng 6,5% so với cùng kỳ, vượt dự báo 5,23% và cao hơn mức tăng 5,2% của tháng 8. Đầu tư tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm giảm 0,5% so với cùng kỳ, đảo chiều so với mức tăng 0,5% của giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8.

Ngày 17/10, Bộ Tài chính Trung Quốc công bố gói kích thích tài khóa trị giá 500 tỷ nhân dân tệ (khoảng 70,1 tỷ USD) cho chính quyền địa phương, trích từ hạn mức nợ còn lại. Biện pháp này được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt áp lực suy giảm đầu tư trong quý IV.

Các chuyên gia của Morgan Stanley nhận định trong báo cáo đưa ra cuối tuần qua, rằng các biện pháp kích thích có thể giúp ổn định tăng trưởng và đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm.

“Khả năng nới lỏng chính sách quy mô lớn hơn trong phần còn lại của năm nay là tương đối thấp,” ngân hàng này viết. Đầu tư vào bất động sản – lĩnh vực từng kéo giảm mạnh tăng trưởng năm ngoái – giảm 13,9% trong 9 tháng đầu năm, sâu hơn mức giảm 12,9% của 8 tháng đầu.

Đầu tư tư nhân – thước đo niềm tin của giới doanh nghiệp – cũng giảm 3,1%, so với mức giảm 2,3% trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 8. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực đô thị Trung Quốc đạt 5,2% trong tháng 9, giảm nhẹ so với 5,3% của tháng 8.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tuần trước công bố dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2025 ở mức 4,8%, không thay đổi so với ước tính hồi tháng 7.

IMF cho rằng kết quả này phản ánh “mức tăng trưởng tốt hơn dự kiến”, trong bối cảnh quan hệ thương mại với Mỹ còn nhiều biến động và các khó khăn khác, song cũng cảnh báo triển vọng “vẫn đáng lo ngại” khi “thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn chưa hồi phục ổn định, 4 năm sau khi bong bóng nhà đất vỡ”.