Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung Quốc bị khai trừ ra khỏi Đảng

TPO - Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa thông báo vị tướng cấp cao thứ hai của nước này và 8 quan chức cấp cao khác đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và miễn nhiệm các chức vụ trong quân đội vì nghi ngờ có hành vi sai trái nghiêm trọng.

Ông Hà Vệ Đông bị khai trừ ra khỏi Đảng. (Ảnh: SCMP)

Người phát ngôn Trương Hiểu Cương cho biết trong một thông cáo, rằng ông Hà Vệ Đông - Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và 8 người khác đang bị điều tra vì nghi ngờ "có sai phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và hành vi sai trái liên quan đến số tiền lớn".

Ông Hà là quan chức quân sự cấp cao nhất bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc cho đến nay.

Ông Hà được bổ nhiệm vào Quân ủy Trung ương từ năm 2022. Trước đây, ông là chỉ huy Chiến khu miền Đông, phụ trách khu vực bao gồm đảo Đài Loan.

Tám quan chức khác, trong đó có cả chính uỷ Miêu Hoa, người bị điều tra từ tháng 11 năm ngoái, cũng bị miễn nhiệm và khai trừ ra khỏi Đảng trong đợt này.

“(Các hành vi phạm tội) có tính chất nghiêm trọng, gây ra những hậu quả cực kỳ tai hại”, ông Trương cho biết.

Thông báo được đưa ra vài ngày trước khi Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ tư khai mạc tại Bắc Kinh, nhằm đề ra các mục tiêu phát triển của Trung Quốc trong 5 năm tới.

Chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng được duy trì trong nhiều năm qua, khiến hàng ngàn quan chức bị trừng phạt.

Tháng 6 năm ngoái, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và người tiền nhiệm Ngụy Phượng Hòa bị khai trừ ra khỏi Đảng vì tội tham nhũng.