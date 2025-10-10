Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai tàu chiến Trung Quốc cập cảng Campuchia

Tú Linh

TPO - Hôm nay, hai tàu chiến Trung Quốc cập cảng Campuchia để thực hiện chuyến thăm mà Bắc Kinh gọi là “hữu nghị và huấn luyện”.

Trước đó, ông Sam Sokha - phát ngôn viên Hải quân Campuchia, cho biết mục tiêu chính của chuyến thăm là tăng cường hợp tác, không liên quan đến tình hình căng thẳng biên giới với Thái Lan gần đây.

Tàu đổ bộ Yimeng Shan và tàu huấn luyện Qijiguang cập cảng Sihanoukville trên vịnh Thái Lan và dự kiến sẽ rời đi vào ngày 14/10, để thực hiện chuyến thăm tiếp theo đến Thái Lan và Singapore.

chien-ham-tq-1.jpg
chien-ham-tq-2.jpg
chien-ham-tq-4.jpg
chien-ham-tq-5.jpg
Hình ảnh hai tàu chiến Trung Quốc cập cảng Sihanoukville của Campuchia ngày 10/10. (Ảnh: AP)

Chuẩn đô đốc In Sokhemra - Phó chỉ huy căn cứ hải quân Ream, phát biểu với báo chí khi chào đón các tàu Trung Quốc: “Hằng năm, nhiều tàu nước ngoài, bao gồm từ Trung Quốc, Philippines, Úc hay Mỹ, đều đến Sihanoukville để tổ chức các hoạt động hợp tác, củng cố tình hữu nghị và đoàn kết”.

Ngày 9/10, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân (Wang Wenbin) viết trong bài đăng trên Facebook cá nhân, rằng Trung Quốc kiên định hỗ trợ Campuchia bảo vệ chủ quyền và sẽ luôn là đối tác đáng tin cậy trong quá trình phát triển của quốc gia Đông Nam Á này.

“Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Campuchia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, và sẽ luôn là đối tác đáng tin cậy trong sự phát triển của Campuchia”, Đại sứ Uông viết.

Một nhóm đông đảo người gốc Hoa có mặt tại cảng để chào đón đoàn. Đám đông giương cờ Trung Quốc và các biểu ngữ bằng tiếng Trung để chào đón các thành viên trên tàu. Các hạm trưởng được chào mừng bằng màn múa rồng truyền thống Trung Hoa khi bước xuống cảng.

