Trực tiếp Việt Nam vs Bangladesh (Hết H1: 3-0): Một hiệp đấu thành công của đội tuyển Việt Nam

Thầy trò HLV Kim đã chơi một hiệp tưng bừng với rất nhiều cơ hội tạo ra và ghi 3 bàn. Điểm tiếc nuối đọng lại sau hiệp một là Hoàng Hên vẫn chưa ghi bàn. Tân binh của tuyển Việt Nam cho thấy sự hòa nhập nhanh với các đồng đội mới và đều để lại dấu ấn ở mỗi nhịp chạm bóng. Ảnh: Ngọc Tú.
Phút 38: Hai Long tự rê bóng và dứt điểm ghi bàn. Một pha bóng quá dễ cho Hai Long khi 2 cầu thủ Bangladesh thiếu quyết liệt trong pha theo kèm.
Phút 34: Sau 2/3 trận đấu, Bangladesh hoàn toàn lép vế về thế trận trước Việt Nam. Đội khách không cầm nổi bóng, phải lui phần lớn cầu thủ về sân nhà để tập trung phòng ngự. Ảnh: Ngọc Tú.
Phút 32: Việt Nam phối hợp từ sân nhà đến vùng cấm Bangladesh với sự tham gia của Quang Hải, Tuấn Hải, Hoàng Hên và Hai Long. Cú sút cuối cùng của Hai Long bị thủ môn Bangladesh cản phá.
Phút 30: Trung vệ Ngọc Bảo cầm bóng từ sân nhà và dứt điểm khi nhìn ra khoảng trống. Mành lưới Bangladesh đã rung nhưng là ở mép ngoài khung thành.
Phút 27: Pha phá bóng hụt của Hoàng Đức ngay trước vùng cấm tạo cơ hội cho cầu thủ Bangladesh đoạt bóng và dứt điểm. May cho Việt Nam khi cú sút cực căng đưa bóng đi vọt xà.
Phút 25: Hoàng Hên cầm bóng, xử lý bình tĩnh trong vùng cấm trước khi dứt điểm nhưng bóng đi không trúng mục tiêu. Trước đó, Tiến Anh có pha xử lý ấn tượng từ cánh phải để khoan phá hàng thủ Bangladesh và kiến tạo cho Hoàng Hên.
Phút 23: Một lần nữa, khung thành Bangladesh chao đảo vì pha dàn xếp đá phạt cố định của Việt Nam. Duy Mạnh lao vào đánh đầu đưa bóng dội xà. Nhưng trước đó, trọng tài thổi phạt cầu thủ Việt Nam và tình huống bị hủy bỏ.
Phút 20: Đây là pha dứt điểm đầu tiên của Bangladesh ở trận này. Bóng đi chìm và hướng vào góc xa nhưng Văn Lâm chơi tập trung.
Phút 18: Lại là tình huống đá phạt cố định mang về bàn thắng cho "Chiến binh sao vàng". Sau quả tạt của Quang Hải, Xuân Mạnh đánh đầu trong thế không bị theo kèm và dễ dàng ghi bàn.
Phút 16: Hoàng Đức bắt volley đẹp mắt từ ngoài vùng cấm nhưng thủ môn Bangladesh đã cứu thua xuất sắc. Đứng ngoài đường biên, HLV Kim đã vỗ tay tán thưởng cho cú sút này.
Phút 16: Hoàng Hên tung quả tạt kiểu nửa chuyền, nửa sút, khiến thủ môn Bangladesh phải vất vả cứu thua.
Phút 10: Thầy trò HLV Kim nhanh chóng áp đặt trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội và chuyển hóa thành một bàn thắng. Sự khởi đầu của tuyển Việt Nam trước Bangladesh đang rất tích cực.
Phút 8: Pha dàn xếp phạt góc mang lại bàn mở tỷ số cho Việt Nam. Tiến Anh tạt bóng và Tuấn Hải dứt điểm cận thành, mọi thứ được triển khai gọn gẽ.
Phút 5: Hoàng Hên tiếp tục nhận bóng trong vùng cấm, lần này cơ hội đã rõ ràng hơn nhưng tân binh của tuyển Việt Nam không xử lý như ý ở nhịp quyết định.
Phút 4: Đây là pha tấn công có nét đầu tiên của Việt Nam. Từ cánh phải, Tiến Anh tung quả tạt khá ấn tượng vào khu vực cấm địa nhưng lần lượt Hoàng Hên và Tuấn Hải không thể tạo điểm cắt.
Phút 2: Sau pha mất bóng của Quang Hải, Bangladesh cướp bóng và tổ chức xâm nhập vùng cấm. Trung vệ Ngọc Bảo đã giúp Việt Nam giải nguy.
Trọng tài người Hong Kong, Wai-Lung Maria sẽ bắt chính ở trận này.
Ngôi sao trị giá 5 triệu euro, Choudhury, đá chính từ đầu. Đây sẽ là trận đấu vất vả của bộ đôi tiền vệ trung tâm Hoàng Đức và Quang Hải khi đương đầu với một tiền vệ đẳng cấp từng chơi nhiều trận tại Ngoại hạng Anh.
Đối thủ đêm nay của tuyển Việt Nam đang đứng hạng 181 FIFA. Trong lịch sử bóng đá Bangladesh, vị trí cao nhất của họ trên BXH FIFA là 110. Những năm gần đây, Bangladesh có sự phục vụ của Choudhury, tiền vệ đã có nhiều năm chinh chiến tại Leicester City. Tuy nhiên, chỉ một "cánh én" Choudhury là không đủ để đưa Bangladesh thoát khỏi vị trí của một đội tuyển ở thực lực trung bình yếu tại châu Á.
Trước khi đá giao hữu với Việt Nam, Bangladesh đã hết cơ hội cạnh tranh tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong khi đó, Việt Nam đã chắc chắn góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2027. Trận giao hữu đêm nay là cơ hội tốt để HLV Kim thử nghiệm các phương án chiến thuật mới xoay quanh tân binh Hoàng Hên.
Màn ra mắt của Hoàng Hên là điểm nhấn đặc biệt trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Bangladesh.
Hoàng Hên đá chính và Xuân Son ghế dự bị. Đây là lựa chọn khá bất ngờ của HLV Kim. Chờ xem liệu Hoàng Hên sẽ chơi ở vị trí tiền đạo lệch trái, hộ công hay đá cắm?
Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận "làm nóng" cùng Bangladesh trước khi bước vào đại chiến Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.
Trước đó, tuyển Việt Nam đón tin vui khi đã chắc chắn giành vé dự Asian Cup 2027. Áp lực nặng nề nhất đã trút bỏ với "Chiến binh sao vàng". Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất sẽ đè nặng lên sa bàn chiến thuật của HLV Kim. Cổ động viên Việt Nam đang chờ xem HLV Kim sử dụng Hoàng Hên thế nào bên cạnh Xuân Son. Và ở hàng phòng ngự, Văn Hậu sẽ đóng góp ra sao khi cuộc cạnh tranh ở vị trí trung vệ và hậu vệ trái đang rất gắt gao.
Tuyển Bangladesh đang đứng hạng 181 FIFA. Tại vòng loại Asian Cup 2027, Bangladesh chỉ giành 5 điểm sau 5 trận và đã chắc chắn bị loại. Đây là đối thủ lý tưởng để HLV Kim thử vận hành các đấu pháp chiến thuật, trước khi đương đầu Malaysia.
Hai đội tuyển từng gặp nhau ở vòng loại World Cup 2002. Tuyển Việt Nam đã thắng Bangladesh 4-0 và giành thêm một trận hòa.
Đội hình Bangladesh có Choudhury là cầu thủ đáng chú ý. Tiền vệ 28 tuổi từng khoác áo Leicester City, chinh chiến ở Ngoại hạng Anh. Lúc này, Choudhury đang chinh chiến cùng "Bầy cáo" ở giải hạng Nhất Anh. Tổng giá trị đội hình của Bangladesh đang là 7 triệu euro, một mình Choudhury có giá 5 triệu euro.
