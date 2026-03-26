Trực tiếp Việt Nam vs Bangladesh (Hết H1: 3-0): Một hiệp đấu thành công của đội tuyển Việt Nam

report Thực lực của Bangladesh

Đối thủ đêm nay của tuyển Việt Nam đang đứng hạng 181 FIFA. Trong lịch sử bóng đá Bangladesh, vị trí cao nhất của họ trên BXH FIFA là 110. Những năm gần đây, Bangladesh có sự phục vụ của Choudhury, tiền vệ đã có nhiều năm chinh chiến tại Leicester City. Tuy nhiên, chỉ một "cánh én" Choudhury là không đủ để đưa Bangladesh thoát khỏi vị trí của một đội tuyển ở thực lực trung bình yếu tại châu Á.

Trước khi đá giao hữu với Việt Nam, Bangladesh đã hết cơ hội cạnh tranh tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong khi đó, Việt Nam đã chắc chắn góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2027. Trận giao hữu đêm nay là cơ hội tốt để HLV Kim thử nghiệm các phương án chiến thuật mới xoay quanh tân binh Hoàng Hên.