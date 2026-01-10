Trực tiếp U23 UAE vs U23 Nhật Bản 0-2 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

report Cập nhật: U23 UAE chưa có pha dứt điểm nào!

Theo cập nhật mới nhất của ban tổ chức, U23 UAE vẫn chưa có pha dứt điểm nào trong hiệp 1 trước U23 Nhật Bản. Tình huống trước đó không được tính là một pha dứt điểm. Điều này cho thấy sự chênh lệch rất lớn giữa hai đội.