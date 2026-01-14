Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc 0-0 (H1): Cầu thủ U23 Trung Quốc nhận thẻ vàng

TPO - Số 14 của U23 Trung Quốc nhận thẻ vàng sau tình huống truy cản từ phía sau với đối phương. U23 Thái Lan đang chơi khá chủ động trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

report Đội hình xuất phát U23 Thái Lan Chommaphat, Sphon, Oussama, Wichan, Pichitchai, Sittha, Chawanwit, Iklas, Peeranan, Chinngoen, Paripan report Đội hình xuất phát U23 Trung Quốc Li Hao, Hu Hetao, He Yiran, Wumitijiang Yusupu, Peng Xiao, Xu Bin, Yang Haoyu, Mutalifu Yimingkari, Baihelamu Abuduwaili, Wang Yudong, Kuai Jiwen report Sân Al Shabab sẵn sàng cho trận đấu report Bảng xếp hạng nhóm D report Sơ đồ hai đội report Tổ trọng tài điều khiển đấu report Trận đấu bắt đầu 1': Trọng tài chính thổi còi khai cuộc trận đấu. U23 Thái Lan ra sân trong trang phục màu xanh, trong khi U23 Trung Quốc thi đấu với bộ trang phục màu đỏ. U23 Trung Quốc giao bóng. report Không khí nóng lên rất nhanh 2': Ngay phút đầu, trọng tài đã thổi phạt Sphon (U23 Thái Lan) sau pha vào bóng quyết liệt với Wang Yudong bên phía U23 Trung Quốc report Sút xa 4': U23 Thái Lan liên tiếp tổ chức tấn công bên cánh trái. Iklas rê bóng táo bạo đến sát khu vực trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm từ xa, nhưng bóng đi chệch khá xa khung thành U23 Trung Quốc report Cơ hội 6': U23 Thái Lan được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m. Pha treo bóng vào vòng cấm của Chawanwit không vượt qua được hàng thủ đối phương khi trung vệ Trung Quốc kịp bật nhảy phá bóng giải nguy.

U23 Thái Lan bước vào VCK U23 châu Á 2026 với những khó khăn ngay từ vòng bảng. Trận ra quân, “Voi chiến” để thua 1-2 trước U23 Australia và chỉ có trận hòa 1-1 trước U23 Iraq. Sau 2 lượt trận, đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng mới giành được 1 điểm, tạm xếp cuối bảng D. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp vẫn còn nếu họ giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng tối nay.

Màn trình diễn trước Iraq cho thấy U23 Thái Lan đang dần trưởng thành. Họ kiểm soát tốt những phút cuối, ghi bàn gỡ hòa ở phút 85 nhờ Chingoen và còn có cú sút trúng cột dọc nếu thành bàn, có thể đã giúp đội giành trọn 3 điểm. Việc ghi bàn đều đặn ở cả 2 trận trước cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của đội vẫn tồn tại, dù chưa thực sự sắc bén.

Ưu điểm của “Voi chiến” là thể hình khá tốt ở các vị trí quan trọng như trung vệ Nathan James (1m90) hay tiền vệ phòng ngự Sittha Boonlha (1m86), đủ sức chống lại các pha bóng bổng của Trung Quốc. Họ cũng thể hiện sự linh hoạt và khả năng phối hợp tốt trong những tình huống cố định.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng trụ cột như tiền đạo Yotsakorn Burapha khiến sức mạnh tấn công giảm rõ rệt, đặc biệt là các pha đá phạt trực tiếp. Dứt điểm vẫn là vấn đề, trận gặp Iraq, U23 Thái Lan tung 9 cú sút nhưng chỉ ghi 1 bàn.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc dẫn đầu bảng D với 4 điểm, bất bại 8 trận gần nhất (5 thắng, 3 hòa). Họ sở hữu hàng thủ vững chắc, giữ sạch lưới liên tiếp 5 trận trước khi gặp Thái Lan. Bộ tứ phòng ngự phối hợp chặt chẽ, tuyến giữa hỗ trợ kín kẽ, thủ môn Hao Li là điểm tựa để đội triển khai lối chơi tự tin, chủ động và thực dụng.

Mặc dù hàng công Trung Quốc chưa bùng nổ (chỉ 1 bàn sau 2 trận), cách họ kiểm soát trận đấu và tận dụng ưu thế phòng ngự chắc chắn sẽ khiến đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng gặp khó. Lịch sử đối đầu cũng chống lại Thái Lan: 2 trận giao hữu tháng 10/2025, Trung Quốc thắng 1 và hòa 1 trước Thái Lan.

Với tính chất quyết định tấm vé vào tứ kết, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ. U23 Thái Lan sẽ kiểm soát bóng và tạo cơ hội, nhưng khả năng tận dụng còn hạn chế. Trung Quốc sẽ chơi kín kẽ, phòng ngự tập trung và chờ thời cơ phản công.

Cửa đi tiếp của U23 Thái Lan không rộng, phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tận dụng cơ hội trước U23 Trung Quốc. Nếu chơi đúng phong độ và sắc bén hơn, họ vẫn có thể giành vé vào tứ kết. Ngược lại, nếu bỏ lỡ cơ hội, “Voi chiến” sẽ phải nói lời chia tay giải ngay sau vòng bảng, trước một đối thủ giàu kỷ luật và thực dụng như Trung Quốc.

