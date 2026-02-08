Trực tiếp Thể Công Viettel vs SLNA, 19h15 ngày 8/2: Cơ hội bằng vàng

report Khuất Văn Khang dự bị Bên phía Thể Công Viettel, Khuất Văn Khang ngồi dự bị ở trận này. Đây là lựa chọn hợp lý của HLV Popov khi Văn Khang vừa cày ải liên tục ở SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. report Đội hình xuất phát SLNA

Vòng đấu này, Ninh Bình bất ngờ sẩy chân trước HAGL. Đây là thời cơ quá tốt để Thể Công Viettel áp sát vị trí thứ 2 của Ninh Bình khi đang chơi ít hơn đối thủ 2 trận. Đối thủ lần này của Thể Công Viettel cũng rất "mềm" khi SLNA bước vào giai đoạn chật vật vì đội hình thiếu chiều sâu và chất lượng.

Thể Công Viettel đang có đầy đủ sự tự tin để giành trọn 3 điểm trước SLNA. 4 trận gần nhất họ bất bại, gồm 3 thắng lợi. Việc đánh bại CAHN để đi tiếp tại Cúp Quốc gia càng nâng cao tinh thần cho đội bóng của Velizar Popov.

Bên cạnh thành tích ấn tượng trước các đội bóng cứng cựa, Thể Công Viettel còn sở hữu một trong những chuỗi trận bất bại dài nhất giải đấu trên sân nhà. Tại “tổ ấm”, Thể Công Viettel đang duy trì chuỗi 6 trận toàn thắng. 11 lần gần nhất thi đấu dưới sự cổ vũ của NHM nhà, Thể Công Viettel không thua trận nào.

Không giống như đối thủ, SLNA đang mang tới nhiều lo lắng. Sau trận thắng Becamex TPHCM, họ lại nhận 2 thất bại trước SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC. Lúc này, SLNA đã bị kéo tụt lại cuộc đua trụ hạng. Họ chỉ có 10 điểm, hơn Thanh Hóa FC đúng 1 điểm nhưng SLNA lại đá nhiều hơn 1 trận. Nếu tiếp tục thất bại trước Thể Công Viettel, tình thế của SLNA sẽ thật sự báo động trong cuộc đua trụ hạng.