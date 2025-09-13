Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Trực tiếp Thanh Hóa vs HAGL 0-0 (Hết H1): HAGL lỡ cơ hội

Đặng Lai
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Marciel bật cao đánh đầu sau pha đá phạt trực tiếp bên cánh trái, đưa bóng đi vượt xà ngang Thanh Hoá trong gang tấc. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng ở hiệp 1.

report Lại Nguyên Hoàng bỏ lỡ

42': Cả hàng thủ HAGL đứng sững lại khi Nguyên Hoàng có bóng cách khung thành chỉ vài mét. Cơ hội là rõ ràng song một lần nữa chân sút Thanh Hóa lại phung phí.

ezgif-2584d4c4d2fa3a.gif
report Vẫn là Văn Thuận

40': Văn Thuận lần này áp sát bên cánh trái rồi tung ra cú đá. Tuy nhiên trung vệ HAGL đã lăn xả để chặn đứng.

report Không vào, quá tiếc cho chủ nhà

36’: Văn Thuận xử lý bóng mềm mại, sau đó căng ngang như đặt để Nguyên Hoàng nhập thành. Tiếc rằng cú chạm bóng của anh lại quá hiền, tạo cơ hội để Trung Kiên cản phá.

1.gif
report Tốc độ trận đấu chậm dần

31’: HAGL chủ trương phòng ngự chắc còn Thanh Hóa bế tắc mỗi lần áp sát vòng cấm đối phương.

report Thanh Hóa vẫn tấn công lủng củng

27': Văn Thuận và Ngọc Mỹ phối hợp nhưng đường chuyền sau cùng lại lỡ nhịp, khiến Ngọc Mỹ chỉ có thể tung ra cú dứt điểm với độ sát thương bằng 0. Thanh Hóa cầm bóng nhiều song tấn công thiếu độ sắc sảo.

report Thanh Hóa suýt thua

20: Conceicao dứt điểm bật thủ môn bật ra, Đình Lâm băng vào dứt điểm nhưng Quế Ngọc Hải đã phá bóng ngay trên vạch vôi.

ezgif-66723ebcf0a680.gif
report Không được

13': Ngọc Mỹ được đồng đội đặt vào thế thuận lợi. Tiếc rằng anh lại xử lý khá tối, ném đi thời cơ tấn công của Thanh Hóa.

report Tốc độ là khá cao nhưng tính chính xác còn thấp

8': Quyết tâm được Thanh Hóa và HAGL thể hiện với những pha lên bóng tốc độ và giàu tính chiến đấu. Cả hai sẵn sàng vào bóng quyết liệt để ngăn chặn đối thủ. Đó là lý do nhiều tình huống cuối, cả Thanh Hóa lẫn HAGL đều không thể dàn xếp một cách chuẩn xác.

report Hai đội thi đấu rất hứng khởi

5': Thanh Hóa đang thể hiện quyết tâm cao khi dâng đội hình lên tấn công. Trong khi đó HAGL cũng không ngần ngại phản đòn. Tuy nhiên các pha triển khai đoạn cuối của họ chưa thực sự chuẩn xác.

foul Trận đấu bắt đầu

1': HAGL là đội giao bóng trước.

report Thanh Hóa chỉ dùng 2 ngoại binh
547204545-1332662185535833-805339291506442257-n.jpg
report Đội hình ra sân của HAGL

Do đây là 2 đội cùng hạng nên họ không phải chấp Tây. Cả 2 được đưa ra đội hình tối ưu. HAGL sử dụng bộ ba Marciel, Jairo và Conceico.

547448128-1328066722317372-2956810266228449056-n.jpg
anh-chup-man-hinh-2025-08-18-luc-090136.png

Điểm chung của cả 2 là hàng công kém cỏi trong khi hàng phòng ngự mong manh. Từ đầu giải, Thanh Hóa đã nhận 6 bàn thua còn HAGL là 4. Họ đều nằm trong số những đội thủng lưới nhiều nhất. Nếu như thủ môn Trung Kiên không xuất sắc, chắc chắn số bàn thua của HAGL sẽ còn nhiều hơn con số 4.

Trong khi đó ở mặt trận tấn công, Thanh Hóa mới ghi được 1 bàn. Việc mất Luiz Antonio ở tuyến giữa khiến lối chơi kém gắn kết, khả năng tận dụng cơ hội từ tuyến 2 của họ gần như bằng 0.

Đó là lý do hàng công CLB này mới ghi đúng 1 bàn từ đầu mùa. HAGL thậm chí chưa có nổi pha lập công nào. Cả 2 nằm trong số những đội bóng ghi bàn khiêm tốn nhất giải. Cùng đứng ở vị trí cuối, cùng sở hữu những thống kê đáng quên nhất, có thể nói HAGL và Thanh Hóa đang trải qua những vòng đầu đáng quên.

anh-chup-man-hinh-2025-08-28-luc-085627.png

Nỗi thất vọng đang hiện hữu ở 2 CLB và nỗi lo rớt hạng với họ hoàn toàn có thật. Hôm nay họ phải loại nhau ở Cúp quốc gia. Trong đó đội thắng có thể tìm được điểm tựa trong khi đội thua tiếp tục sa lầy vào đáy khủng hoảng.

Dù vậy, lịch sử đối đầu lại ủng hộ HAGL. 12 lần gặp Thanh Hóa từ 2017 tới nay, đội bóng phố Núi bất bại với 6 thắng, 6 hòa. Ngay cả trên sân khách, HAGL thắng 3/4 lần gần nhất tại Thanh Hóa. Có lẽ đây là điểm tựa duy nhất của các vị khách, trong ngày họ vừa kém về chuyên môn vừa yếu về lực lượng.

Xem Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
Tiểu Phùng
#Thanh Hóa #HAGL #Cúp Quốc gia 2025 #bóng đá Việt Nam #trực tiếp bóng đá #đối đầu Thanh Hóa HAGL #trực tiếp Thanh Hóa vs HAGL #trực tiếp Cúp Quốc gia

