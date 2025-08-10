Trực tiếp Siêu cúp Anh Crystal Palace vs Liverpool, 21h00 ngày 10/8: Khó có bất ngờ

TPO - Trực tiếp Crystal Palace vs Liverpool, Siêu cúp Anh 2025 lúc 21h00 ngày 10/8. Liverpool đứng trước thử thách lớn mang tên Crystal Palace, nhưng hứa hẹn sẽ giành chiến thắng.

Đây có thể xem là trận đấu chính thức đầu tiên của Liverpool sau khi Diogo Jota thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Nhiều cổ động viên The Kop vẫn mang hình ảnh, áo đấu của tiền đạo người Bồ Đào Nha đến Wembley.

Sau chức vô địch có phần bất ngờ ở mùa giải trước, Liverpool đang chuẩn bị cực kỳ kỹ càng cho Ngoại hạng Anh 2025/26. Ngay cả chịu cú sốc lớn khi mất Diogo Jota vì tai nạn giao thông, The Kop vẫn sẵn sàng cạnh tranh mọi danh hiệu ở mùa giải mới.

Đến thời điểm này, Liverpool đã chiêu mộ Jeremie Frimpong và Florian Wirtz, cùng với Milos Kerkez và Hugo Ekitike, qua đó trở thành đội bóng bạo chi nhất châu Âu. Họ cũng đã bán Luis Diaz và Darwin Nunez để dọn chỗ đón Isak từ Newcastle. Ngoài Salah, Liverpool hứa hẹn sẽ có hàng công mới cực mạnh.

Tối nay, hàng công đó sẽ có bài kiểm tra quan trọng: đối đầu với Crystal Palace ở Community Shield 2025. Palace là nhà đương kim vô địch FA Cup. Cho dù không đầu tư mạnh mẽ như Liverpool, nhưng họ cũng không bị “chảy máu” đội hình, ít nhất là đến thời điểm này. Ngôi sao số 1 của Palace, Eze chắc chắn sẽ ra sân bất chấp tin đồn chuyển đến Arsenal.

Với những gì đã thể hiện, đội bóng của HLV Oliver Glasner đủ sức gây khó dễ cho Liverpool, đặc biệt khi được chơi ở sân trung lập Wembley. Trong 6 lần thi đấu tại Wembley gần đây, Palace thắng 4 trận, bao gồm chiến thắng trước Man City ở chung kết FA Cup mùa trước.