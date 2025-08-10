Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp Siêu cúp Anh Crystal Palace vs Liverpool, 21h00 ngày 10/8: Khó có bất ngờ

A Phi
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trực tiếp Crystal Palace vs Liverpool, Siêu cúp Anh 2025 lúc 21h00 ngày 10/8. Liverpool đứng trước thử thách lớn mang tên Crystal Palace, nhưng hứa hẹn sẽ giành chiến thắng.

truc-tiep.jpg
photo Cầu thủ hai đội khởi động trước trận đấu
ap25222496802155.jpg
ap25222496804212.jpg
ap25222489722194.jpg
photo Người hâm mộ Liverpool vẫn nhớ về Diogo Jota

Đây có thể xem là trận đấu chính thức đầu tiên của Liverpool sau khi Diogo Jota thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Nhiều cổ động viên The Kop vẫn mang hình ảnh, áo đấu của tiền đạo người Bồ Đào Nha đến Wembley.

gettyimages-2229366707-612x612.jpg
gettyimages-2229366801-612x612.jpg
gettyimages-2229376294-612x612.jpg
tatic Đội hình xuất phát Crystal Palace vs Liverpool
doi-hinh-place-vs-liverpool.png

Sau chức vô địch có phần bất ngờ ở mùa giải trước, Liverpool đang chuẩn bị cực kỳ kỹ càng cho Ngoại hạng Anh 2025/26. Ngay cả chịu cú sốc lớn khi mất Diogo Jota vì tai nạn giao thông, The Kop vẫn sẵn sàng cạnh tranh mọi danh hiệu ở mùa giải mới.

Đến thời điểm này, Liverpool đã chiêu mộ Jeremie Frimpong và Florian Wirtz, cùng với Milos Kerkez và Hugo Ekitike, qua đó trở thành đội bóng bạo chi nhất châu Âu. Họ cũng đã bán Luis Diaz và Darwin Nunez để dọn chỗ đón Isak từ Newcastle. Ngoài Salah, Liverpool hứa hẹn sẽ có hàng công mới cực mạnh.

Tối nay, hàng công đó sẽ có bài kiểm tra quan trọng: đối đầu với Crystal Palace ở Community Shield 2025. Palace là nhà đương kim vô địch FA Cup. Cho dù không đầu tư mạnh mẽ như Liverpool, nhưng họ cũng không bị “chảy máu” đội hình, ít nhất là đến thời điểm này. Ngôi sao số 1 của Palace, Eze chắc chắn sẽ ra sân bất chấp tin đồn chuyển đến Arsenal.

Với những gì đã thể hiện, đội bóng của HLV Oliver Glasner đủ sức gây khó dễ cho Liverpool, đặc biệt khi được chơi ở sân trung lập Wembley. Trong 6 lần thi đấu tại Wembley gần đây, Palace thắng 4 trận, bao gồm chiến thắng trước Man City ở chung kết FA Cup mùa trước.

A Phi
Tiểu Phùng
#Trực tiếp Crystal Palace vs Liverpool #Crystal Palace vs Liverpool #Crystal Palace #Liverpool #Siêu cúp Anh 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục