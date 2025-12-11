Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Myanmar (1-0): Việt Nam ghi bàn sớm

TPO - Đội tuyển nữ Việt Nam đã mở điểm từ pha dứt điểm đầu tiên. Vạn Sự bay người dũng cảm đánh đầu đưa bóng vào góc lưới. 1-0 cho Việt Nam...

goal VÀO, Việt Nam bất ngờ ghi bàn 7': Từ quả tạt bóng bên cánh phải, Vạn Sự đã nhảy rất cao để đánh đầu. Bóng đi vào góc chết khiến thủ môn đối phương bất lực.

report Việt Nam đang gặp khó 5': Như thường lệ, Myanmar vào trận bằng lối đá pressing quyết liệt, gây sức ép nhờ thể lực và tốc độ. Họ đang khiến Việt Nam gặp khó. foul Trận đấu bắt đầu 1': Myanmar giao bóng trước. report Đội hình ra sân của Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua cay đắng trước Philippines ở lượt trận thứ 2. Cả đội ép sân toàn diện, tạo ra nhiều cơ hội nhưng phải thừa nhận rằng khả năng kết thúc tình huống của các cầu thủ không tốt.

Sự sắc bén từ chiến thắng 7-0 trước Malaysia bỗng biến mất, thay vào đó là những pha dứt điểm vội vàng, những tình huống thiếu chỉn chu trước khung thành đối phương. Đó là lý do Việt Nam phải ôm hận ở những phút cuối cùng, khi đối thủ dứt điểm tung lưới Kim Thanh ở phút bù giờ thứ 4.

Trận thua này đẩy nữ Việt Nam vào thế khó ở cuộc đua tay ba với Myanmar và Philippines. Đội phải thắng trận cuối thì mới có thể đi tiếp. Trong khi đó, Philippines đơn giản là chỉ cần ghi 5 bàn trở lên trước Malaysia để xây chắc suất bán kết mà không cần quan tâm đến cặp đấu giữa Việt Nam và Myanmar.

Bàn thua đầy tiếc nuối của Việt Nam trước Philippines

Áp lực dành cho Việt Nam là lớn, nhưng có thể tin các cầu thủ sẽ làm được. Vì Việt Nam quen áp đảo các cô gái Myanmar trong lịch sử SEA Games với 3 thắng lợi trong 4 lần gặp gỡ gần đây.

Ngày ra quân, Myanmar đã tận dụng những sai sót ở hàng thủ Philippines để bỏ túi 3 điểm. Trong khi đó ở trận gặp Malaysia, Myanmar bất ngờ thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt. Lối chơi tấn công của họ rất đơn điệu, phụ thuộc phần lớn vào tiền đạo có sức càn lướt và kỹ thuật là Win Theingi Tun.

Bóng gần như tập trung vào chân cầu thủ này và một mình cô tả xung hữu đột trước hàng thủ đối phương. Các vệ tinh xung quanh cô thi đấu khá phụ thuộc, có trình độ kỹ thuật ở mức trung bình và gần như không tự tin trong những pha xử lý cá nhân. Một khi kiềm tỏa Win Theingi Tun, Việt Nam tự tin hướng tới chiến thắng.