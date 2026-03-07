Trực tiếp Ninh Bình vs SHB Đà Nẵng 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

TPO - Trực tiếp Ninh Bình vs SHB Đà Nẵng, vòng 15 LPBank V-League 1-2025/26 lúc 18h00 hôm nay. SHB Đà Nẵng gặp thử thách lớn trong nỗ lực thoát khỏi vị trí bét bảng khi làm khách của Ninh Bình.

substitution SHB Đà Nẵng tay người bất đắc dĩ

9': Đội khách chịu tổn thất sớm khi trung vệ Ngọc Sơn dính chấn thương và phải nằm cáng rời sân. Thay anh là Đức Anh.

report Ninh Bình đang bế tắc

5': Hai đội nhập cuộc khá chậm và chưa tạo ra tình huống tấn công nào đáng kể trong những phút đầu tiên. Ninh Bình FC tỏ ra bế tắc khi đối mặt với hàng thủ dày đặc của Đà Nẵng.

start Trận đấu bắt đầu

Ninh Bình giao bóng trước.

report Xem trực tiếp Ninh Bình vs SHB Đà Nẵng trên kênh nào, ở đâu?

Trận đấu giữa Ninh Bình và Đà Nẵng được phát trực tiếp trên FPT Play và TV360.

report SHB Đà Nẵng chỉ dùng 2 ngoại binh

Cho dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng SHB Đà Nẵng chỉ dùng 2 ngoại binh ở trận này là Pissano và Bibiano. Trong khi đó, số 9 Makaric và số 10 Henen ngồi dự bị.

report Danh sách đăng ký của hai đội
Nhận định bóng đá Ninh Bình vs SHB Đà Nẵng

Sau 6 vòng liên tiếp chỉ biết hòa và thua, SHB Đà Nẵng đã thắp lại hy vọng trụ hạng ở V-League mùa này khi đè bẹp PVF-CAND với tỷ số 3-0. Đây được xem là chiến thắng “6 điểm” của thầy trò Lê Đức Tuấn, nhưng mọi chuyện vẫn còn rất khó khăn với họ.

So với PVF-CAND, Ninh Bình FC có đội hình mạnh hơn hẳn. Thực tế, Ninh Bình FC từng gây bất ngờ lớn khi liên tục dẫn đầu ở giai đoạn một và thậm chí được kỳ vọng sẽ vô địch mùa này với dàn hảo thủ đắt giá. Ngay cả khi sa sút trong thời gian gần đây, đội bóng cố đô vẫn được đánh giá cao hơn SHB Đà Nẵng về nhiều mặt.

Dù vậy, việc Ninh Bình FC quyết định sa thải HLV Gerard Albadalejo và bổ nhiệm Vũ Tiến Thành khiến giới mộ điệu “hoang mang”. Nhiều người cho rằng Ninh Bình dường như đã từ bỏ nỗ lực đua vô địch với sự thay đổi này, và điều đó sẽ tạo thêm hy vọng cho SHB Đà Nẵng.

Hãy cùng chờ xem nhận định đó có đúng hay không sau 90 phút tại sân Ninh Bình tối nay.

