Trực tiếp Ninh Bình FC vs Thép Xanh Nam Định 2-0 (H2): Đặng Văn Lâm cứu thua xuất sắc

TPO - Từ pha đá phạt trực tiếp bên cánh trái, Brenner bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào góc nhưng Văn Lâm kịp đổ người cản phá, cứu cho Ninh Bình 1 bàn thua.

report Có 6 phút bù giờ Phút 90+1: Ninh Bình FC đang tới rất gần chiến thắng, trong khi Thép Xanh Nam Định có 6 phút để cứu vãn thất bại. report Rất ít khoảng trống cho Thép Xanh Nam Định Phút 87: Đội khách cầm bóng áp đảo nhưng chủ nhà lùi xuống thấp và thiết lập đội hình 5-4-1 để thu hẹp không gian. report Thép Xanh Nam Định gia tăng sức ép Phút 83: Thép Xanh Nam Định đã tiến rất gần tới bàn thắng, tuy nhiên hậu vệ Ninh Bình đã phá bóng trên vạch vôi. Trước đó, Percy Tau được xác định để bóng chạm tay. report Văn Lâm cản phá xuất sắc Phút 79: Lần này Văn Lâm lại hóa người hùng khi hóa giải thành cú đánh đầu dũng mãnh của Brenner sau pha đá phạt của Romulo. report Nguy hiểm! Phút 76: Văn Lâm xử lý không tốt trong tình huống Thép Xanh Nam Định đưa bóng đến sát cầu môn, nhưng không phải trả giá. Ngay sau đó là cú sửa lòng của Lý Công Hoàng Anh nhưng trung vệ Patrik đã tung người phá bóng ra. substitution Tuấn Anh rời sân Phút 74: HLV Vũ Hồng Việt quyết định rút Tuấn Anh và tung vào sân Lâm Ti Phông trong nỗ lực tạo ra sự khác biệt. yellow Thẻ vàng thứ 7 của trận đấu Phút 70: Romulo buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ sau pha ngăn chặn Gustavo Henrique thoát xuống. Geovane sút phạt nhưng bóng không qua hàng rào. report Đội khách bế tắc Phút 68: Thép Xanh Nam Định đang gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát và hàng thủ kỷ luật của Ninh Bình FC. Sau cú sút xa đi chệch cột của A Mít, họ vẫn chưa có một tình huống nào dứt điểm trúng đích. yellow Tuấn Anh nhận thẻ Phút 66: Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, Geovane đã khiến Tuấn Anh, người trám vào vị trí của Caio Cesa, phạm lỗi và nhận thẻ vàng. Không lâu sau, đến lượt Đức Chiến nhận thẻ. substitution Ninh Bình FC đổi người Phút 65: Geovane, Trọng Long vào sân. Dos Anjos và Bảo Toàn cùng rời sân. report Pha dứt điểm thứ 8 của Thép Xanh Nam Định Phút 60: Sau pha phạm lỗi của Đức Chiến với Tuấn Anh, đội khách đá phạt và Romulo hướng trái bóng đến trước khung thành Văn Lâm. Hoàng Anh là người đánh đầu vọt xà. report Lại là một cú sút không trúng đích Phút 58: Ngọc Bảo phạm lỗi với Brenner giúp đội khách hưởng quả đá phạt ngay gần khu cấm địa. Romulo tiếp tục là người đá phạt, sau đó đưa bóng đi vọt xà. Bên phía Ninh bình FC, Hải Đức vào thay Dụng Quang Nho. substitution Percy Tau vào sân Phút 55: Kevin Phạm Ba dứt điểm, nhưng một lần nữa vẫn không chính xác. Cho đến nay Thép Xanh Nam Định chưa có cú dứt điểm trúng đích nào. Ngay sau đó, HLV Vũ Hồng Việt tung Văn Vỹ và Percy Tau vào sân thay cho Văn Đạt và Caio Cesar. report Suýt chút nữa tỷ số là 3-0 Phút 49: Hoàng Đức đá phạt góc và trung vệ Patrick bật cao đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang. Bóng dội xuống nhưng chưa qua vạch vôi, và Nguyên Mạnh đã bắt gọn. yellow Thẻ vàng thứ ba cho Thép Xanh Nam Định Phút 47: Caio Cesar phải nhận thẻ sau tình huống ngăn cản Gustavo Henrique. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Hai đội đã trở lại và với tỷ số 2-0 nghiêng về Ninh Bình FC, hãy chờ xem HLV Vũ Hồng Việt sẽ làm gì để giúp Thép Xanh Nam Định vượt qua khó khăn. Bên phía đội khách, Thanh Hào rời sân nhường chỗ cho A Mít. time Hiệp một khép lại Trận đấu giữa Ninh Bình FC và Thép Xanh Nam Định nóng bỏng như dự kiến. Tuy nhiên hai đội chơi khá chặt chẽ khiến rất ít cơ hội tạo ra, cho đến hai khoảnh khắc chói sáng của Hoàng Đức và Thanh Thịnh tạo nên tỷ số 2-0 nghiêng về chủ nhà. report Những nỗ lực của đội khách Phút 45+1: Hồng Duy đá phạt góc cho Thép Xanh Nam Định nhưng thủ môn Văn Lâm đã phá bóng giải nguy. Sau đó là tình huống tạt bóng từ cánh trái của Văn Đạt. Bóng trôi ra đường biên ngang. report Dos Anjos phung phí cơ hội Phút 43: Một quả tạt rất đẹp từ cánh trái đặt Dos Anjos vào vị trí tốt để ghi bàn. Trong tư thế không ai kèm, ngoại binh của Ninh Bình FC lại sút vọt xà. report Không được! Phút 40: Sau tình huống tranh chấp trên không, Hồng Duy bắt volley đưa bóng đi vọt xà. yellow Thẻ vàng đầu tiên cho chủ nhà Phút 38: Dụng Quang Nho phải nhận thẻ vàng sau tình huống tranh chấp khi trọng tài đã cắt còi. Bầu không khí trận derby Ninh Bình đang rất nóng. goal 2-0 cho Ninh Bình FC Phút 33: Từ quả đá phạt góc của Hoàng Đức, Thanh Thịnh đón bóng hai và volley cháy lưới Thép Xanh Nam Định. goal Hoàng Đức giúp Ninh Bình FC vượt lên Phút 30: Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định liên tục mắc sai lầm và Ninh Bình FC đã tận dụng thành công. Hồng Duy để mất bóng vào chân Đức Chiến, bóng được chuyền ngược ra và Daniel Da Silva Dos Anjos sút trượt, nhưng Hoàng Đức thì không. report Thiếu cơ hội, thừa phạm lỗi Phút 27: Cho đến nay hai đội vẫn chưa tạo nên bất cứ tình huống đáng chú ý nào. Trong khi đó, họ lại thực hiện rất nhiều các tình huống phạm lỗi. Theo thống kê, đã có 13 pha va chạm buộc trọng tài thổi phạt. yellow HLV Vũ Hồng Việt lĩnh thẻ Phút 20: HLV Vũ Hồng Việt phản ứng gay gắt sau một tình huống va chạm của hai đội sát đường biên. Trọng tài Lê Vũ Linh lập tức rút thẻ vàng. Không lâu sau đến lượt Lý Công Hoàng Anh nhận thẻ vì phạm lỗi với Thanh Thịnh. report Hoàng Đức đá phạt Phút 17: Thanh Hào đã rất ngạc nhiên khi trọng tài cho rằng anh phạm lỗi và Ninh Bình FC hưởng quả đá phạt sát khu cấm địa Thép Xanh Nam Định. Hoàng Đức đá phạt nhưng đường bóng chìm của anh đi nhẹ, lại trúng vào vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh. report Nhập cuộc thận trọng Phút 14: Vì đây mới là vòng 4, trong khi mùa giải LPBank V.League 2025/26 còn rất dài, cả Ninh Bình FC và Thép Xanh Nam Định đều chơi với sự thận trọng nhất định. report Thép Xanh Nam Định cầm bóng nhỉnh hơn Phút 10: Sau 10 phút đầu tiên, Thép Xanh Nam Định đang thể hiện bản lĩnh nhà vô địch khi kiểm soát bóng tới 58%. Tuy nhiên cần lưu ý, Ninh Bình FC rất nguy hiểm với các pha chuyển đổi trạng thái. report Chủ nhà phản công Phút 6: Ninh Bình FC phản công. Châu Ngọc Quang lên bóng bên cánh phải và cố gắng thực hiện đường chuyền cho đồng đội, nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã làm chủ tình hình. report Đội khách đá phạt Phút 4: Thép Xanh Nam Định kiếm được quả đá phạt ở trung lộ. Romulo là người thực hiện. Bóng đi chệch cột khá xa. report Quả phạt góc đầu tiên Phút 2: Nhà đương kim vô địch kiếm được quả phạt góc ngay phút đầu trận đấu, tuy nhiên quả đá phạt sau đó của Hồng Duy không gây ra nguy hiểm cho Ninh Bình FC. start Trận đấu bắt đầu Phút 1: Trọng tài Lê Vũ Linh đã nổi hồi còi khai cuộc, chính thức bắt đầu trận đấu tâm điểm của vòng 4 LPBank V.League 2025/26 giữa Ninh Bình FC và Thép Xanh Nam Định tại Ninh Bình Arena. Đội khách Thép Xanh Nam Định giao bóng. report Ninh Bình FC và Thép Xanh Nam Định bước ra sân report Ninh Bình Arena sẵn sàng cho đại chiến report Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định tại Ninh Bình Arena report Đội hình ra sân của Thép Xanh Nam Định report Đội hình ra sân của Ninh Bình FC

Ninh Bình FC đang là ngạc nhiên lớn nhất là mùa giải năm nay với 3 trận toàn thắng. Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội đưa các CĐV đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Họ ghi tới 10 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, chỉ sau Công an Hà Nội và Công an TP.HCM nhưng thi đấu ít hơn 1 và 2 trận. Nếu đánh bại đương kim vô địch Nam Định ở cuộc đối đầu chiều nay, Ninh Bình FC sẽ leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng.

Dù có sự tăng cường đáng kể về lực lượng nhưng ít ai nghĩ Ninh Bình FC lại thể hiện được phong độ ổn định như vậy khi mới thăng hạng. Ở mặt trận Cúp Quốc gia, họ cũng vừa đánh bại Phú Thọ 4-2.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Gerard Albadalejo, Ninh Bình FC đang trình diễn lối chơi rất đáng xem ở LPBank V.League 2025/26. Tuy nhiên, đội bóng đất cố đô Hoa Lư chưa đánh bại được đối thủ nào thuộc nhóm đầu. Ba bại tướng của Nam Định đều chỉ là những đội tầm trung như Hà Tĩnh, Thanh Hoá hay SHB Đà Nẵng.

Trận đấu với đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định chiều nay vì vậy sẽ là dịp để kiểm chứng lại sức mạnh của Ninh Bình FC. Do khởi đầu không thực sự suôn sẻ, Nam Định hiện mới chỉ có 7 điểm sau 4 trận đấu. Tuy nhiên, không ai nghi ngờ sức mạnh của đội bóng thành Nam. Với dàn nội binh và ngoại binh dồi dào, Thép Xanh Nam Định vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch năm nay và tạo nên đại chiến siêu hấp dẫn với đối thủ cùng tỉnh.

