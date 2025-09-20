Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trực tiếp MU vs Chelsea 1-0 (H1): Bruno Fernandes mở tỷ số

A Phi
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trực tiếp bóng đá MU vs Chelsea, vòng 5 Ngoại hạng Anh. MU sớm vượt lên dẫn trước nhờ công Bruno Fernandes sau khi thủ môn Sanchez bị đuổi.

report Casemiro ghi bàn nhưng không được công nhận

32': Casemiro đánh đầu tung lưới Chelsea sau pha tạt bóng của Diallo, nhưng bàn thắng không được công nhận vì bóng đã đi hết đường biên ngang trước đó.

report Chelsea đang cố gắng triển khai tấn công

28': Sau bàn thua, Chelsea không còn "tử thủ". Họ đang cố gắng triển khai bóng hướng lên phía trên với 9 người. Đây là lựa chọn khá mạo hiểm của The Blues.

substitution Chelsea rút thêm Cole Palmer ra sân

21': HLV Maresca tiếp tục rút một cầu thủ tấn công ra sân để tăng cường hàng thủ của Chelsea với Andrey Santos.

gettyimages-2236438870-612x612.jpg
report Mbeumo dứt điểm nguy hiểm

18': MU tấn công nhanh, Mbeumo có cơ hội tung ra cú sút chân trái sở trường, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Chelsea.

yellow Casemiro nhận thẻ vàng

17': Casemiro nhận thẻ vàng không đáng có trong bối cảnh MU đang lấn lướt Chelsea.

goal VÀO! Bruno Fernandes chọc thủng lưới Chelsea

14': MU tấn công nhanh bên cánh phải, Mazraoui tạt bóng vào cho Dorgu đánh đầu chuyền. Bruno Fernandes băng xuống ghi bàn ở cự ly gần. VAR vào cuộc, nhưng xác định Bruno không việt vị.

gettyimages-2236438456-612x612.jpg
report Chelsea phòng ngự "đổ bê tông"

11': Mất người quá sớm buộc Chelsea thay đổi chiến thuật. Họ lùi toàn bộ đội hình về phòng ngự.

report Bruno Fernandes sút phạt không thành công

8': Sau các thay đổi của Chelsea. MU thực hiện pha đá phạt. Bruno Fernandes bước lên, nhưng anh sút bóng thẳng vào hàng rào áo xanh.

substitution Chelsea thay liền 2 người

6': Chelsea buộc phải thay người bất đắc dĩ. Họ tung thủ môn Jorgensen và trung vệ Tosin vào thay Estevao và Neto.

red THẺ ĐỎ cho Sanchez, Chelsea lâm nguy

4': Ngay ở phút thứ 4, Chelsea đã chịu đòn giáng cực mạnh: Sanchez nhận thẻ đỏ sau khi băng ra khỏi vòng cấm để ngăn cản Mbeumo băng xuống ghi bàn. Trọng tài không có chút do dự nào với quyết định này.

manchester-united-v-chelsea-premier-league.jpg
report KHÔNG VÀO! Mbeumo đánh đầu nguy hiểm

2': MU tấn công nhanh bên cánh trái, Dorgu thực hiện pha tạt sớm đưa bóng cắt ngang khung thành Chelsea giúp Mbeumo đánh đầu dứt điểm ở cự ly gần. Tuy nhiên, bóng đi không đủ lực và bị Sanchez đẩy ra ngoài.

start Trận đấu bắt đầu

Trời đang mưa rất to. MU là đội giao bóng trước.

report Sir Jim Ratcliffe đã có mặt trên khán đài

Đồng sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe nổi tiếng là người hâm mộ Chelsea từ nhỏ. Đây sẽ là trận đấu rất đặc biệt với vị tỷ phú này.

report Garnacho dự bị trong ngày đối đầu CLB cũ

Trong ngày trở lại Old Trafford đối đầu với MU, Garnacho không được đá chính như mong đợi. Anh phải đóng vai dự bị cho Neto và Estevao.

Người hâm mộ MU la ó khi Garnacho bước ra sân khởi động.

gettyimages-2236433343-612x612.jpg
report HLV Ruben Amorim không đổi sơ đồ

Đúng như tuyên bố trước trận đấu, HLV Ruben Amorim tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-3. Không những vậy, ông kiên quyết dùng cặp đôi Casemiro và Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ thay vì trao cơ hội cho tài năng trẻ Mainoo. Thủ môn tân binh Lammens cũng ngồi ngoài.

gettyimages-2236422781-612x612.jpg
gettyimages-2236423479-612x612.jpg
tatic Đội hình xuất phát MU vs Chelsea
doi-hinh-mu-vs-chelsea.jpg
ap25257633920071.jpg
HLV Amorim đang chịu áp lực ngàn cân ở MU

Chiếc ghế HLV của Ruben Amorim tại Old Trafford chưa bao giờ lung lay dữ dội như hiện tại. Ngay cả khi đưa MU kết thúc tệ hại ở Ngoại hạng Anh mùa trước, Amorim vẫn được ban lãnh đạo CLB đặt niềm tin tuyệt đối. Hầu hết người hâm mộ Quỷ đỏ cũng cho rằng HLV trẻ người Bồ Đào Nha cần thêm thời gian để tái thiết đội bóng. Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng trở nên tệ đi với Amorim khi MU khởi đầu mùa giải mới kém cỏi.

Sau 4 vòng đấu, MU chỉ thắng duy nhất 1 trận trước đối thủ mới thăng hạng là Burnley. Thậm chí, đó là chiến thắng cực kỳ khó khăn trên sân nhà, với bàn thắng phút chót trên chấm 11m của Bruno Fernandes. Trận gần nhất, MU thảm bại 0-3 trước kình địch cùng thành phố Man City và chìm sâu vào khủng hoảng. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ MU với Amorim vì thế cũng cạn dần. Rất nhiều người đã lên mạng xã hội kêu gọi CLB này sa thải HLV người Bồ Đào Nha ngay lập tức.

Làn sóng phản đối Amorim càng tăng cao khi cựu HLV Sporting có những phát biểu “bảo thủ” về hệ thống chiến thuật. Bất chấp sự thật sơ đồ 3-4-3 của MU liên tục bị đối thủ khai thác và tỏ ra thiếu hiệu quả, Amorim vẫn tuyên bố không thay đổi. Thậm chí, ông thách thức MU sa thải khi khẳng định đây là cách duy nhất nếu họ muốn thấy một sơ đồ khác.

Trong bối cảnh đó, tiếp đón Chelsea là thử thách quan trọng với Amorim. Trận đấu này là cơ hội để ông chứng minh sự kiên định của bản thân là đúng, nhưng đồng thời cũng là nguy cơ khiến ông bị sa thải sớm. Một chiến thắng sẽ giúp Amorim lấy lại niềm tin và vị thế, qua đó tiếp tục theo đuổi triết lý của mình. Ngược lại, một trận thua sẽ khiến ông chịu áp lực khủng khiếp gấp nhiều lần.

A Phi
Tiểu Phùng
