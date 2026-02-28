Trực tiếp Liverpool vs West Ham 4-1 (H2): Vào!!! Tuyệt phẩm của Gakpo

TPO - Liverpool tái lập cách biệt 3 bàn trước West Ham khi Gakpo thực hiện pha đi bóng trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm kỹ thuật phá lưới đối thủ.

report Alisson cứ thua xuất thần Phút 75: Crysencio Summerville sút cực mạnh trong khu vực cấm địa nhưng Alisson vẫn kịp chạm những đầu ngón tay vào bóng. goal VÀO!!! Gakpo nâng tỷ số 4-1 Phút 70: Gakpo ghi bàn bằng pha xử lý cá nhân bên cánh trái. Cú sút của tuyển thủ Hà Lan đưa bóng chạm chân trung vệ West Ham và đổi hướng khiến thủ môn đứng chôn chân. report Salah dứt điểm Phút 65: Tuyển thủ Ai Cập lần đầu sút ở trận này. Anh cầm bóng từ cánh trái, "tả xung hữu đột" vào trung lộ và dứt điểm. Ở tư thế với, cú vung chân của Salah không đi đúng tâm bóng để tạo nên tình huống nguy hiểm. report Alisson ôm gọn bóng Phút 65: Mateus Fernandes sút từ khoảng cách hơn 35m, đưa bóng đi khá căng vào góc xa. Alisson đã chơi tập trung để bắt gọn tình huống này. report Thế trận vẫn cân bằng Phút 60: Tỷ lệ cầm bóng của 2 CLB đang không chênh nhau. West Ham đang rất vội trong các pha tổ chức tấn công. Trong khi đó, với lợi thế 2 bàn, Liverpool vẫn có quyền chơi chậm và chắc. report West Ham nỗ lực tấn công Phút 58: Những phút gần đây, West Ham là đội cầm bóng nhiều hơn. Đội khách tấn công mạnh vào 2 biên của Liverpool nhưng chưa có thêm tình huống tạo được đột biến. report KHÔNG VÀO!!! Gakpo bỏ lỡ cơ hội Phút 54: Gakpo được đặt vào thế thuận lợi để ghi bàn. Dù vậy, tiền đạo Hà Lan lại dứt điểm cẩu thả đưa bóng đi ra ngoài. Các cầu thủ Liverpool ôm đầu tiếc nuối vì pha bóng này. var VAR vào cuộc Phút 50: VAR xác định tình huống Bowen có việt vị hay không. Quyết định cuối cùng của trọng tài vẫn là công nhận bàn thắng. report VÀO!!! West Ham gỡ 1-3 Phút 49: Liverpool trả giá vì một thoáng phòng ngự như mơ ngủ. Sau cú phát bóng của Konate, Diouf căng ngang vào trong cho Soucek dứt điểm một chạm vào khung thành bỏ trống. start Hiệp 2 bắt đầu report "Bữa tiệc tấn công" cho khán giả trung lập Nhìn vào biểu đồ nhiệt về tầm hoạt động của cầu thủ trên sân, có thể thấy Liverpool khoét rất mạnh vào trung lộ của West Ham. Các pha tấn công của Liverpool không quá hiệu quả nhưng họ tận dụng tốt pha bóng cố định để ghi bàn. Trong khi đó, West Ham nhồi bóng sang biên phải rất nhiều cho Bowen. Đội khách có ít nhất 2 cơ hội mười mươi trong hiệp một nhưng đều bỏ lỡ. report Hiệp một tưng bừng của Liverpool Tạo ra thế trận áp đảo, với các chỉ số vượt trội và tận dụng tốt từng cơ hội để ghi bàn. Liverpool xứng đáng khi vượt lên dẫn 3-0 ngay trong hiệp một. Cơ hội chiến thắng giờ đã rộng mở với thầy trò Arne Slot. foul Hết hiệp một: Liverpool 3-0 West Ham time Hiệp một có 4 phút bù giờ goal VÀO!!! Liverpool nâng tỷ số 3-0 Phút 43: Lại là tình huống dàn xếp phạt góc mang lại bàn thắng cho Liverpool. Mac Alisster đã thực hiện cú volley cháy lưới West Ham. report KHÔNG VÀO!!! Suýt có cú đúp cho Ekitike Phút 43: Tiền đạo Liverpool xử lý tinh tế nhịp một để loại bỏ hậu vệ trong khu vực cấm địa. Cú sút sau đó của Ekitike đã bị cầu thủ West Ham ngăn cản. report Thế trận đặc biệt hấp dẫn Phút 39: Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất nhanh khi West Ham đang tấn công điên loạn để tìm bàn gỡ. Đội khách đã có vài cơ hội thuận lợi nhưng đang thiếu chuẩn xác ở pha xử lý cuối. report Alisson cứu thua xuất sắc Phút 36: Tomas Soucek dứt điểm cận thành trong thế đối mặt Alisson. Thủ môn của Liverpool đã khép góc thành công. Ở pha bóng trước đó 2 phút, Konate thành người hùng của Liverpool khi ngăn chặn thành công cú sút từ Summerville trong khu vực cấm địa. report Chuyện gì đang xảy ra với West Ham Phút 33: Sky Sports nhận định West Ham khởi đầu trận đấu không tệ nhưng lại nhận 2 bàn thua chỉ sau chưa đầy 25 phút. Sự tệ hại của hàng thủ đang đánh gục ý chí của CLB thành London. report Ekitike đánh đầu hỏng Phút 30: Kerkez tạt đẹp mắt từ biên trái, lái trái bóng đến đúng vị trí Ekitike bật cao. Dù vậy, tiền đạo Liverpool không thể đánh đầu trúng tâm bóng. report Thế trận cân bằng nhưng tỷ số hoàn toàn nghiêng về Liverpool Sau 25 phút, các chỉ số thống kê gần như không chênh lệch. Nhưng ở chỉ số quan trọng nhất là bàn thắng, Liverpool đã nắm lợi thế từ quá sớm. goal VÀO!!! Liverpool nâng tỷ số 2-0 Phút 23: Van Dijk đánh đầu ghi bàn cho Liverpool sau tình huống dàn xếp phạt góc. Trước sự theo kèm của 4 cầu thủ, Van Dijk vẫn là người bật cao nhất. report Thủ môn West Ham cứu thua Phút 19: Gravenberch tung cú cứa lòng hiểm hóc ở ngoài khu vực cấm địa, song thủ môn West Ham kịp đổ người cản phá. VAR kiểm tra tình huống và vẫn công nhận bàn thắng cho Liverpool. report Salah xử lý hỏng Phút 15: Các khán đài sân Anfield đã "ồ" lên thất vọng khi Sala thất bại trong pha 1vs1 với hậu vệ West Ham. Tiền vệ người Ai Cập có đủ không gian để xử lý nhưng các bước chân quá chậm. Một cơ hội phản công nhanh của Liverpool đã trôi qua đáng tiếc. report Liverpool áp đảo thế trận Phút 10: Quyền kiểm soát trận đấu đang nằm trong tay Liverpool. Sau bàn thua, West Ham nỗ lực đẩy mạnh tấn công, cùng Liverpool tạo nên thế đôi công rất hấp dẫn trên sân Anfield. report Cận cảnh pha xử lý xuất sắc của Ekitike goal VÀO!!! Eketike ghi bàn, Liverpool dẫn 1-0 Phút 6: Eketike khống chế bóng gọn trong khu vực cấm địa trước khi dứt điểm chuẩn mực vào góc hẹp, đưa Liverpool vượt lên. Trước đó, Liverpool phối hợp hỏng ở tình huống phạt góc, sau đó làm lại nhịp 2 và ghi được bàn. report Nhập cuộc hứng khởi Phút 3: Liverpool tràn sang phần sân West Ham tấn công từ những phút đầu. Trận đấu đang khởi đầu cực kỳ sôi động. start Hiệp một bắt đầu report Szoboszlai sẽ tiếp tục tỏa sáng Tiền vệ người Hungary là ngôi sao đáng xem nhất của Liverpool hiện tại và cả trận đấu trên sân Anfield trên nay. Khi Szoboszlai thăng hoa, Liverpool có cơ hội lớn để đánh bại đối thủ. Phong độ của Szoboszlai ở trận này sẽ là chìa khóa mở ra thế trận giữa Liverpool và West Ham. report HLV 2 đội nói gì trước trận? report Đội hình xuất phát West Ham report Phong độ 2 CLB: Liverpool tốt và West Ham cũng không tệ. report Thành tích đối đầu 2 CLB: Liverpool hoàn toàn áp đảo West Ham report Đội hình xuất phát Liverpool

Đây là trận đấu giữa 2 thái cực trên BXH. Liverpool cần giành trọn 3 điểm để bám đuổi quyết liệt với Aston Villa, MU và Chelsea ở cuộc đua top 4. Trong khi đó, West Ham cũng rất cần chiến thắng để không bị bỏ lại ở cuộc đua trụ hạng. Đây là tín hiệu cho thấy trận đấu trên sân Anfield sẽ rất nóng và kịch tính.

Nhìn lại lịch sử đối đầu, West Ham là miếng mồi ngon của Liverpool. Đội bóng vùng Merseyside thắng 15 trận, hòa một và thua 3 trong 19 lần chạm mặt West Ham gần đây. Lần gần nhất West Ham thắng được Liverpool là vào tháng 11/2021.

West Ham thường chơi tốt trong hiệp một. Có 19 trong 32 bàn (tỷ lệ 59%) của "Búa tạ" được ghi trong 45 phút đầu. Nhưng sang hiệp 2, đặc biệt cuối trận, West Ham chơi rất tệ. Ngược lại, Liverpool có tỷ lệ ghi bàn thấp nhất trong 20 CLB ở hiệp một (31% - 13/42 bàn). Song, "The Kop" lại thường có duyên ghi bàn ở cuối trận.

Liverpool đang hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp mà không để thủng lưới. Kể từ chuỗi 3 trận đầu tiên HLV Slot dẫn dắt Liverpool, "The Kop" chưa thể tái hiện điều này. Sau giai đoạn đầu mùa chật vật, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh bắt đầu vào form khi các trụ cột của họ dần tìm lại phong độ tốt nhất.

West Ham đã hòa Bournemouth, Man Utd và thắng Burnley trong 3 trận gần đây. Xa hơn, West Ham thua Chelsea 2-3, thắng Sunderland và thắng Tottenham. Phong độ của "Búa tạ" trong 2 tháng qua tương đối ấn tượng. Nhờ vậy, West Ham bừng tỉnh và dần thoát khỏi vũng lầy đua trụ hạng. Chỉ cần giữ phong độ hiện tại, cánh cửa để West Ham thoát hiểm sẽ rộng mở.